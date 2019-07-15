Главная Новости
Мова Язык
Спорт Lady

/ Люди

Сводят с ума: кто самая сексуальная звезда мира

6.7т Читать материал на украинском

При взгляде на них сердце у многих мужчин планеты просто замирает. Они восхищают своими талантами, но еще больше вскруживают голову внешностью и сексуальностью.

Эти дамы — одни из самых известных личностей в мире (топовые актрисы и модели). OBOZREVATEL решил собрать красоток из мирового шоу-бизнеса и узнать, кто же из них является наиболее сексуальной (детальнее разглядеть красоток можно ниже).

Новости
Украинцы сделали выбор: стало известно имя главного секс-символа страны

Эмили Ратаковски

Сводят с ума: кто самая сексуальная звезда мира

Фото: instagram/emrata

Шарлиз Терон

Сводят с ума: кто самая сексуальная звезда мира

Фото: instagram/charlizeafrica

Кира Найтли

Сводят с ума: кто самая сексуальная звезда мира

Фото: instagram/keira_knightley

Джиджи Хадид

Сводят с ума: кто самая сексуальная звезда мира

Фото: instagram/gigihadid

Анджелина Джоли

Сводят с ума: кто самая сексуальная звезда мира

Фото: instagram/angelinajolieofficia

Андриана Лима

Сводят с ума: кто самая сексуальная звезда мира

Фото: instagram/adrianalima

Мила Кунис

Сводят с ума: кто самая сексуальная звезда мира

Фото: instagram/_mila_kunis

Скарлетт Йоханссон

Сводят с ума: кто самая сексуальная звезда мира

Фото: instagram/seriouslyscarlett

Эмбер Херд

Сводят с ума: кто самая сексуальная звезда мира

Фото: instagram/amberheard

Кира Найтли

Сводят с ума: кто самая сексуальная звезда мира

Фото: instagram/keira_knightley_

Марго Робби

Сводят с ума: кто самая сексуальная звезда мира

Фото: instagram/margotrobbie

Приянка Чопра

Сводят с ума: кто самая сексуальная звезда мира

Фото: instagram/priyankachopra

Блейк Лайвли

Сводят с ума: кто самая сексуальная звезда мира

Фото: instagram/blakelively

Дженнифер Лоуренс

Сводят с ума: кто самая сексуальная звезда мира

Фото: instagram/jlawthequeen

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно имя обладательницы самых красивых ягодиц Украины.

Только в нашем Instagram вы узнаете все секреты Винника!

Персоны
Эмили Ратаковски Анджелина Джоли Шарлиз Терон Джиджи Хадид Адриана Лима Кира Найтли Мила Кунис Скарлетт Йоханссон Эмбер Херд Марго Робби Блейк Лайвли Дженнифер Лоуренс
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
4
9
Смешно
15
Интересно
0
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Sam Vik
Sam Vik
Кто на обозе так запал на Киру Найтли, что она аж два раза?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel