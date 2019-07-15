Сводят с ума: кто самая сексуальная звезда мира

При взгляде на них сердце у многих мужчин планеты просто замирает. Они восхищают своими талантами, но еще больше вскруживают голову внешностью и сексуальностью.

Эти дамы — одни из самых известных личностей в мире (топовые актрисы и модели). OBOZREVATEL решил собрать красоток из мирового шоу-бизнеса и узнать, кто же из них является наиболее сексуальной (детальнее разглядеть красоток можно ниже).

Эмили Ратаковски

Фото: instagram/emrata

Шарлиз Терон

Фото: instagram/charlizeafrica

Кира Найтли

Фото: instagram/keira_knightley

Джиджи Хадид

Фото: instagram/gigihadid

Анджелина Джоли

Фото: instagram/angelinajolieofficia

Андриана Лима

Фото: instagram/adrianalima

Мила Кунис

Фото: instagram/_mila_kunis

Скарлетт Йоханссон

Фото: instagram/seriouslyscarlett

Эмбер Херд

Фото: instagram/amberheard

Кира Найтли

Фото: instagram/keira_knightley_

Марго Робби

Фото: instagram/margotrobbie

Приянка Чопра

Фото: instagram/priyankachopra

Блейк Лайвли

Фото: instagram/blakelively

Дженнифер Лоуренс

Фото: instagram/jlawthequeen

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно имя обладательницы самых красивых ягодиц Украины.

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