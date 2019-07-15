Сводят с ума: кто самая сексуальная звезда мира

При взгляде на них сердце у многих мужчин планеты просто замирает. Они восхищают своими талантами, но еще больше вскруживают голову внешностью и сексуальностью.
Эти дамы — одни из самых известных личностей в мире (топовые актрисы и модели). OBOZREVATEL решил собрать красоток из мирового шоу-бизнеса и узнать, кто же из них является наиболее сексуальной (детальнее разглядеть красоток можно ниже).
Эмили Ратаковски
Фото: instagram/emrata
Шарлиз Терон
Фото: instagram/charlizeafrica
Кира Найтли
Фото: instagram/keira_knightley
Джиджи Хадид
Фото: instagram/gigihadid
Анджелина Джоли
Фото: instagram/angelinajolieofficia
Андриана Лима
Фото: instagram/adrianalima
Мила Кунис
Фото: instagram/_mila_kunis
Скарлетт Йоханссон
Фото: instagram/seriouslyscarlett
Эмбер Херд
Фото: instagram/amberheard
Кира Найтли
Фото: instagram/keira_knightley_
Марго Робби
Фото: instagram/margotrobbie
Приянка Чопра
Фото: instagram/priyankachopra
Блейк Лайвли
Фото: instagram/blakelively
Дженнифер Лоуренс
Фото: instagram/jlawthequeen
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно имя обладательницы самых красивых ягодиц Украины.
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