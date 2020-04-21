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21 апреля • обновлено в 21:51
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Светлана Светличная заявила, что ее ограбили сотрудники "Пусть говорят"

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Звезда фильма "Бриллиантовая рука" Светлана Светличная обвинила редактора "Пусть говорят" в краже.

Актриса заявила, что решила рассказать телевизионщикам про свой конфликт с внучкой и ее ограбили в собственной квартире, пишет Telegram-канал "НеМалахов".

Звезда "Бриллиантовой руки" заявила, что ее ограбили сотрудники "Пусть говорят"
"Я решила все им рассказать, а потом выпить с ними шампанского, которое было у меня дома. Я вспомнила, что оператор попросил меня пройти в другую комнату. А редактор остался в другой комнате. Он через пять минут пришел к нам с бутылкой шампанского", - отметила она.
Звезда "Бриллиантовой руки" заявила, что ее ограбили сотрудники "Пусть говорят"

Как сказала звезда, пропажу крупной денежной суммы она обнаружила вскоре, как телевизионщики ушли.

"У меня было 800 тысяч рублей в кошельке. А теперь там осталось двести. Он взял их себе. Я не боюсь сказать об этом. Кроме денег пропала еще и банковская карта. В полицию никогда не обращалась. Сейчас хочу выйти на их начальство и все рассказать", - заметила 79-летняя Светличная.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лариса Гузеева поделилась архивной фотографией, на которой она показала себя в молодости.

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Автор
Мария Дидык
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