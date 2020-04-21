Звезда "Бриллиантовой руки" заявила, что ее ограбили сотрудники "Пусть говорят"

Звезда фильма "Бриллиантовая рука" Светлана Светличная обвинила редактора "Пусть говорят" в краже.

Актриса заявила, что решила рассказать телевизионщикам про свой конфликт с внучкой и ее ограбили в собственной квартире, пишет Telegram-канал "НеМалахов".

"Я решила все им рассказать, а потом выпить с ними шампанского, которое было у меня дома. Я вспомнила, что оператор попросил меня пройти в другую комнату. А редактор остался в другой комнате. Он через пять минут пришел к нам с бутылкой шампанского", - отметила она.

Как сказала звезда, пропажу крупной денежной суммы она обнаружила вскоре, как телевизионщики ушли.

"У меня было 800 тысяч рублей в кошельке. А теперь там осталось двести. Он взял их себе. Я не боюсь сказать об этом. Кроме денег пропала еще и банковская карта. В полицию никогда не обращалась. Сейчас хочу выйти на их начальство и все рассказать", - заметила 79-летняя Светличная.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лариса Гузеева поделилась архивной фотографией, на которой она показала себя в молодости.

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