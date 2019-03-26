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Свадьба в США: звезда "Танці з зірками" тайно вышла замуж

1.1тЧитать материал на украинском

Украинская балерина, судья телешоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар и артист балета Александр Стоянов официально стали женой и мужем.

Об этом они рассказали в интервью для издания Viva!. Так, пара узаконила свои отношения в декабре прошлого года. Однако отмечается, что свидетельство о браке действительно только на территории США, где и произошло это знаменательное для Екатерины и Александра событие.

Александр Стоянов и Екатерина Кухар

Александр Стоянов и Екатерина Кухар

Фото: instagram/ekaterinakukhar_official

Екатерина Кухар и Александр Стоянов с детьми

Екатерина Кухар и Александр Стоянов с детьми

Фото: Viva!

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По словам издания, молодожены все же не исключают повторения свадебной церемонии и у себя на родине, а, возможно, и в других странах мира по местным законам и обычаям.

Александр Стоянов и Екатерина Кухар

Александр Стоянов и Екатерина Кухар

Фото: instagram/ekaterinakukhar_official

Напомним, что Кухар и Стоянов воспитывают двоих детей. Они узаконили свои отношения после 10 лет совместной жизни.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская балерина, судья телешоу "Танці з зірками" Екатерина Кухарпорадовала поклонников пикантным снимком.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.

Персона
Екатерина Кухар
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