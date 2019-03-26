Свадьба в США: звезда "Танці з зірками" тайно вышла замуж

Украинская балерина, судья телешоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар и артист балета Александр Стоянов официально стали женой и мужем.
Об этом они рассказали в интервью для издания Viva!. Так, пара узаконила свои отношения в декабре прошлого года. Однако отмечается, что свидетельство о браке действительно только на территории США, где и произошло это знаменательное для Екатерины и Александра событие.
Александр Стоянов и Екатерина Кухар
Фото: instagram/ekaterinakukhar_official
Екатерина Кухар и Александр Стоянов с детьми
Фото: Viva!
По словам издания, молодожены все же не исключают повторения свадебной церемонии и у себя на родине, а, возможно, и в других странах мира по местным законам и обычаям.
Александр Стоянов и Екатерина Кухар
Фото: instagram/ekaterinakukhar_official
Напомним, что Кухар и Стоянов воспитывают двоих детей. Они узаконили свои отношения после 10 лет совместной жизни.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская балерина, судья телешоу "Танці з зірками" Екатерина Кухарпорадовала поклонников пикантным снимком.
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