Свадьба в США: звезда "Танці з зірками" тайно вышла замуж

Украинская балерина, судья телешоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар и артист балета Александр Стоянов официально стали женой и мужем.

Об этом они рассказали в интервью для издания Viva!. Так, пара узаконила свои отношения в декабре прошлого года. Однако отмечается, что свидетельство о браке действительно только на территории США, где и произошло это знаменательное для Екатерины и Александра событие.

Александр Стоянов и Екатерина Кухар Фото: instagram/ekaterinakukhar_official

Екатерина Кухар и Александр Стоянов с детьми Фото: Viva!

По словам издания, молодожены все же не исключают повторения свадебной церемонии и у себя на родине, а, возможно, и в других странах мира по местным законам и обычаям.

Александр Стоянов и Екатерина Кухар Фото: instagram/ekaterinakukhar_official

Напомним, что Кухар и Стоянов воспитывают двоих детей. Они узаконили свои отношения после 10 лет совместной жизни.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская балерина, судья телешоу "Танці з зірками" Екатерина Кухарпорадовала поклонников пикантным снимком.

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