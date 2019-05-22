Свадьба Потапа и Каменских: всплыли подробности торжества

Долгожданная свадьба поп-дивы Насти Каменских (NK) с Алексеем Потапенко (Потапом) состоится, о чем свидетельствует подготовка в одном из дорогих ресторанов под Киевом.

Об этом говорится в сюжете журналистов ТСН, которым удалось узнать, как устанавливают декорации к событию года, о котором уже давно говорят поклонники парочки (чтобы посмотреть репортаж о свадьбе Каменских и Потапа, проскролльте до конца страницы).

Настя Каменских и Алексей Потапенко (фото фанатов) Instagram@nastya_kamenskux_nk

Уточняется, что 22 мая, с самого утра в ресторан под Киевом свозят цветы, технику, полным ходом идет подготовка. Торжество уже окрестили "музыкальной свадьбой года", ведь поклонники по всей Украине и не только ждут этого события. Информацию о мероприятии подтвердили представителям СМИ сразу несколько официантов.

Подготовка к свадьбе Каменских и Потапа кадр из видео

"Завтра ресторан будет полностью закрыт", – сказали в заведении, а один из официантов на вопрос, имеет ли праздник отношение к Потапу и Каменских, ответил утвердительно.

В сюжете напомнили, что впервые парочку застукали на Кубе в 2013 году, когда читатели прислали фотографии, на которых кто-то, похожий на музыкантов, целовался. Хотя на снимках не было видно, что это именно Настя и Алексей.

Каменских и Потапенко (якобы они) целуются скриншот

Тогда артисты отказались комментировать отношения, но позже Потап разошелся со своей женой, продюсером Ириной Горовой, и теории фанатов в сети разнеслись новой волной.

После этого рядом с Каменских годами не было видно ни одного мужчины на публике, а в 2018 году она и вовсе появилась с кольцом, которое напоминало обручальное. Зато когда начала распространяться информация о дате свадьбы, Потап отшучивался.

Арка для Каменских и Потапа скриншот видео

"23 мая – день рождения Юры Горового, моего друга. День черепахи – это животное, которое символизирует мудрость", – говорит артист.

В тусовке также рассказывают, что на свадьбу пригласили многих звезд – будет несколько сотен гостей. А в ресторане журналистам рассказали, что одно место у них стоит до 1,5 тыс. гривен, а счастливая парочка арендовала всю территорию. На террасе уже поставили летние экраны, а на дальней дорожке стоит арка, где Потап и Каменских будут давать друг другу клятвы.

Установка арки для Каменских и Потапа скриншот

Напомним, что в сети давно ходят слухи, что между Потапом и Настей Каменских есть роман. В октябре 2017 года они сообщили, что ставят совместную.деятельность на паузу.

В сентябре 2018 года артисты одновременно похвастались фото из Майами, а в августе отправились вместе на отпуск в Италию. Каменских периодически появлялась на публике с кольцом, которое напоминает обручальное.

А 17 января Потап и Настя вновь показали совместное фото за границей, породив новые слухи об отношениях. Также Каменских представляла снимки, на которых поклонники видели признаки беременности.

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