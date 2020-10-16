"Супер Топ-модель по-українськи": стало известно, кто покинул проект в первом выпуске

В первом выпуске реалити "Супер Топ-модель по-українськи" покинули сразу шесть участников: Карина Минаева, Анна-Кристина Прихидько, Карина Данилова, Аня Сулима, Лиза Доронько и Катя Свинарчук.

Напомним, проект стартовал на Новом канале 16 октября. Впервые в истории украинского модельного реалити его участников выбирали зрители, рассказала OBOZREVATEL пресс-служба телеканала (фото смотрите ниже).

Так, после долгожданной встречи с экспертами девушки сразу приступили к первому испытанию. Они должны были продефилировать под музыкальное сопровождение группы TVORCHI. Их работу также оценивал приглашенный звездный судья – телеведущий Сергей Притула.

В рамках второго задания участники должны были подняться на огромную конструкцию и своим телом, как стрелками в циферблате, показать номер своего сезона и неделю, на которой они с него вылетели.

По условиям проекта, в первом выпуске проекта должно покинуть семь девушек. Однако Софи Беридзе, Таня Брик, Амина Досимбаева, Марго Верховцева и Даша Майстренко автоматически прошли в следующий выпуск как лидеры зрительского голосования. А Катю Чечеленко поддержал Сергей Притула, подарив ей личный иммунитет.

Эксперты решили, что самыми слабыми участницами стали: Аня Сулима, Анна-Кристина Прихидько, Лиза Доронько, Катя Свинарчук, Карина Минаева и Карина Данилова, для них первый выпуск стал последним. Кроме этих шести девушек в зоне риска оказались еще две участницы – Настя Леухина и Арина Любителева.

"Мест в проекте 13, но каждой из них я дала второй шанс. Обе девушки – самоуверенны и амбициозны. Я хочу, чтобы они обе доказали, что умеют исправлять ошибки. Поэтому в последний момент я приняла решение, что в проект заходят 14 девушек" , – отметила Алла Костромичова.

Таким образом список участников реалити "Супер Топ-модель по-українськи" выглядит так:

Даша Майстренко;

Софи Беридзе;

Марго Верховцева;

Амина Досымбаева;

Катя Чечеленко;

Настя Леухина;

Вика Рогальчук;

Саша Кугат;

Ира Ротар;

Саша Литвин;

Ира Мойсак;

Арина Любителева;

Таня Брык;

Настя Панова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее участница реалити "Супер Топмодель по-українськи" Анастасия Леухина (ХТЗ) вспомнила, как однажды ее избили в метро. Девушку повалили на пол и начали бить головой о бетон.