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10 мая • обновлено в 19:01
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Сумскую раскритиковали за русскую речь в День Победы

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Популярная актриса Ольга Сумская поздравила украинцев с Днем Победы на русском языке и нарвалась на критику.

Соответствующую публикацию 53-летняя артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

"Ничто не забыто, никто не забыт! Мы помним и передаем эту память своим детям и внукам! С 75-летием Великой Победы", – написала Сумская.

Ольга Сумская и ее муж Виталий Борисюк

Ольга Сумская и ее муж Виталий Борисюк

Фото: instagram/olgasumska

Отметим, что возмутились тем, что Сумская поздравила украинцев на русском языке, а не на родном.

"Украинцев поздравляют на родном языке. Зачем нам русская речь?", "Вы нам ассоциируетесь с Украиной, поэтому вам не идет показывать русскоязычные посты, ваш кацапский язык в быту. Нас это ранит. Россия – агрессор, а наша Роксолана москалит", "Оля, если вы украинка – говорите на украинском языке. Почему россияне говорят на украинском?", "Вы думали поздравите на украинском и вас никто не поймет? В Украине все должно быть на украинском и точка. А дома хоть на китайском говорите", – написали люди.

"Зачем нам русская речь?" Сумскую раскритиковали за поздравления в День Победы
"Зачем нам русская речь?" Сумскую раскритиковали за поздравления в День Победы
"Зачем нам русская речь?" Сумскую раскритиковали за поздравления в День Победы
"Зачем нам русская речь?" Сумскую раскритиковали за поздравления в День Победы
"Зачем нам русская речь?" Сумскую раскритиковали за поздравления в День Победы
"Зачем нам русская речь?" Сумскую раскритиковали за поздравления в День Победы

Однако нашлись и те пользователи, которые поддержали Ольгу.

"Зачем нам русская речь?" Сумскую раскритиковали за поздравления в День Победы
"Зачем нам русская речь?" Сумскую раскритиковали за поздравления в День Победы

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ольга Сумская во второй раз стала бабушкой. У ее дочери Антонины Паперной и ее супруга Владимира Яглича родился второй ребенок.

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Автор
Кристина Долматова
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Pollak John
Pollak John
видать эта курица себя считает русской .А по сути самая настоящая хoхлуха ..Ей до украинки ещё далеко .
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западенский рогуль
западенский рогуль
Pollak John, а почему ты не пишеш тэлячей мойвой?
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
У вас половина страны говорит на русском. Вы доскачитесь
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Korn Val
Korn Val
Dehtyaryov Ilya, а тебе какое дело? сосун плешивого
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Бухалк Лексееч
Бухалк Лексееч
Pollak John, и при чем здесь вера
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