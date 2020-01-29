Стыдный курьез в "Давай поженимся" заиграл у Гарика Харламова новыми красками

Актер Гарик Харламов в своей новой пародии высмеял скандально известную фразу Ларисы Гузеевой в программе "Давай поженимся".

В своем Instagram-аккаунте супруг Кристины Асмус выложил один из фрагментов программы, в которой жених выступает со своим монологом.

"Губы шевелятся, но слов не слышно", - говорит один из героев шоу, после чего в ролике показываются губы Гузеевой, на которых читается ее скандальная фраза "п**орасина".

К слову, Лариса Гузеева именно этой фразой охарактеризовала отчима одного из участников "Давай поженимся", рассказавшего о том, как его в 6-летнем возрасте отдали в детский дом.

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