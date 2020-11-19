Стал известен уровень владения английским языком в Украине

Международный рейтинг EF EPI представил результаты за 2020 год по уровню знания английского языка в разных странах. Так, Украина заняла 44-ое место.

Ранее наше государство было на 49-ой ступеньке. Об этом стало известно на сайте EF EPI.

Теперь Украина находится в группе стран среднего уровня по знанию иностранного языка.

Кроме того, стали известны результаты по другим странам: 1-ое место заняли Нидерланды, 2-ое – Дания, а 3-е – Финляндия.

40-ое место получила Беларусь, а Россия – 41-ое. Польша – 16-я, Венгрия – 14-я, Чехия – 19-я, Румыния – 17-я, Словакия – 22-я.

Как сообщал OBOZREVATEL, образовательный эксперт Виктор Громовой заявил, что одной из причин плохого качества преподавания английского языка в украинских школах является низкий уровень их финансирования.