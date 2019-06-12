Солист Rammstein сломал челюсть назойливому поклоннику

Солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн, которому приписывали романтические отношения с украинской певицей Светланой Лободой, сломал челюсть своему поклоннику.

Как сообщает издание Bild, инцидент произошел в одном из отелей Мюнхена, где остановилась группа. Линдеманн находился в баре со знакомым и подругой Ланой. Там к нему подошел житель Гамбурга с просьбой сделать селфи, однако музыкант отказался.

Тилль Линдеманн Фото: Legion-Media

После этого поклонник начал оскорблять подругу Линдеманна. В ходе потасовки музыкант ударил обидчика локтем по лицу, из-за чего тот получил перелом челюсти.

Отмечается, что факт драки изданию подтвердили в полиции Мюнхена. Сам Линдеманн данный инцидент пока не прокомментировал.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тилль Линдеманн отреагировал на вопрос о романе со Светланой Лободой. При этом артист признался, что последнее время он с удовольствием просыпается в Москве.

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