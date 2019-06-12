ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
СпортLady

/Люди

Солист Rammstein сломал челюсть назойливому поклоннику

1.3тЧитать материал на украинском

Солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн, которому приписывали романтические отношения с украинской певицей Светланой Лободой, сломал челюсть своему поклоннику.

Как сообщает издание Bild, инцидент произошел в одном из отелей Мюнхена, где остановилась группа. Линдеманн находился в баре со знакомым и подругой Ланой. Там к нему подошел житель Гамбурга с просьбой сделать селфи, однако музыкант отказался.

Солист Rammstein сломал челюсть назойливому поклоннику

Тилль Линдеманн

Фото: Legion-Media

Новости
Звезда Голливуда получила по лицу в Москве: момент попал на видео

После этого поклонник начал оскорблять подругу Линдеманна. В ходе потасовки музыкант ударил обидчика локтем по лицу, из-за чего тот получил перелом челюсти.

Отмечается, что факт драки изданию подтвердили в полиции Мюнхена. Сам Линдеманн данный инцидент пока не прокомментировал.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тилль Линдеманн отреагировал на вопрос о романе со Светланой Лободой. При этом артист признался, что последнее время он с удовольствием просыпается в Москве.

Все самое интересное из жизни Меган Маркл - читайте у нас в Instagram!

Персона
Тилль Линдеманн
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
0
Интересно
3
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel