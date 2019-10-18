"Сочная!" Экс-"ВИА Гра" засветила грудь и вызвала восторг

Бывшая участница группы "ВИА Гра", российская телеведущая и актриса Татьяна Котова взбудоражила поклонников пикантным снимком.
Так, звезда позировала в откровенном платье с очень глубоким декольте, продемонстрировав пышную грудь. Фото она опубликовала на своей странице в Instagram.
"Скоро Новая Песня! Только я вам не говорила, если что", – подзадорила Котова фанатов.
Татьяна Котова сверкнула грудью в платье
instagram/kottova
Поклонники были в восторге от нового снимка певицы. Некоторые ей посоветовали покорять Голливуд из-за красоты.
"Тань, тебе пора покорять Голливуд", "Невероятная красотка", "Космическая женщина, шикарная, нежная грудь, мясные сочные бедра, вкусные губки", "Вы очень сексуальная", – отреагировали поклонники.
Татьяна Котова в откровенном платье
instagram/kottova
Татьяна Котова с глубоким декольте
instagram/kottova
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Котова поделилась серией эротических снимков, на которых позировала практически без одежды.
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