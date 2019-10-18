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18 октября • обновлено в 22:23
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"Сочная!" Экс-"ВИА Гра" засветила грудь и вызвала восторг

1.8т Читать материал на украинском

Бывшая участница группы "ВИА Гра", российская телеведущая и актриса Татьяна Котова взбудоражила поклонников пикантным снимком.

Так, звезда позировала в откровенном платье с очень глубоким декольте, продемонстрировав пышную грудь. Фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

"Скоро Новая Песня! Только я вам не говорила, если что", – подзадорила Котова фанатов.

Татьяна Котова сверкнула грудью в платье

Татьяна Котова сверкнула грудью в платье

instagram/kottova

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Поклонники были в восторге от нового снимка певицы. Некоторые ей посоветовали покорять Голливуд из-за красоты.

"Тань, тебе пора покорять Голливуд", "Невероятная красотка", "Космическая женщина, шикарная, нежная грудь, мясные сочные бедра, вкусные губки", "Вы очень сексуальная", – отреагировали поклонники.

"Сочная!" Экс-"ВИА Гра" засветила грудь и вызвала восторг
"Сочная!" Экс-"ВИА Гра" засветила грудь и вызвала восторг
"Сочная!" Экс-"ВИА Гра" засветила грудь и вызвала восторг
Татьяна Котова в откровенном платье

Татьяна Котова в откровенном платье

instagram/kottova

Татьяна Котова с глубоким декольте

Татьяна Котова с глубоким декольте

instagram/kottova

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Котова поделилась серией эротических снимков, на которых позировала практически без одежды.

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Персона
Татьяна Котова
Место
Россия
Теги
шоу-бизнес Красота
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Молодец Обоз все женщины не вызывающие рвотных инстинктов давно выехали с Афроукраины на заработки проституцией а украинские мужчины в ком осталось малость порядочности и которые не насилует детей могут на обозе просто подрочить……...
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Так она из Виагры значит ее там меладзы рвали как хотели
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