"Сочная!" Экс-"ВИА Гра" засветила грудь и вызвала восторг

Бывшая участница группы "ВИА Гра", российская телеведущая и актриса Татьяна Котова взбудоражила поклонников пикантным снимком.

Так, звезда позировала в откровенном платье с очень глубоким декольте, продемонстрировав пышную грудь. Фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

"Скоро Новая Песня! Только я вам не говорила, если что", – подзадорила Котова фанатов.

Татьяна Котова сверкнула грудью в платье instagram/kottova

Поклонники были в восторге от нового снимка певицы. Некоторые ей посоветовали покорять Голливуд из-за красоты.

"Тань, тебе пора покорять Голливуд", "Невероятная красотка", "Космическая женщина, шикарная, нежная грудь, мясные сочные бедра, вкусные губки", "Вы очень сексуальная", – отреагировали поклонники.

Татьяна Котова в откровенном платье instagram/kottova

Татьяна Котова с глубоким декольте instagram/kottova

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Котова поделилась серией эротических снимков, на которых позировала практически без одежды.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал