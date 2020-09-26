Собчак высмеяла Тарзана за измены: его любовница отреагировала на видео

Известная российская телеведущая Ксения Собчак высмеяла Тарзана, известного как Сергея Глушко, за его измены супруге Наташи Королевой.

В новом выпуске программы "Осторожно, новости!" на YouTube-канале Собчак опубликовала клип-пародию на хит артистки "Синие лебеди".

Предполагаемая любовница Тарзана Анастасия Шульженко на своей странице в Instagram отреагировала на пародию и поблагодарила телеведущую за юмор, иронию, за поднятое настроение.

"Спасибо за юмор, за иронию, за поднятое настроение и улыбку, первый раз за долгое время я смеялась от души", – подписала видеоклип в фотоблоге Шульженко.

Стоит отметить, что в клипе-пародии на измену Тарзана Собчак спела про предательства мужчин. Ведущая нецензурно обрисовала интимные отношения артиста с Шульженко. Кроме того, в клипе звезда отметила, что сомневается в правдивости признаний стриптизера. В завершение Собчак поддержала обманутую певицу.

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