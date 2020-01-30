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30 января • обновлено в 18:08
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Собчак устроила скандал на борту самолета в Москве: подробности и видео

1.2т
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Российская телеведущая Ксения Собчак устроила скандал на борту самолета Москва-Питер. Поводом стала задержка уже загруженного рейса из вылета нового российского премьера. Ради него аэропорт Внуково закрыли на полтора часа.

О случившемся сообщила сама Собчак у себя в Телеграм-канале.

"Сегодня летел премьер. Полтора часа просидела в самолете, который летит до Питера час с небольшим. Вообще вот мне интересно, какая практика в других странах? Где-нибудь закрывают небо целиком на прилет своих первых лиц государства? Это вообще нормально? Неужели в воздухе самолеты развести безопасно нельзя?", — написала Собчак.

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Ксения Собчак

Ксения Собчак

Стархит

Из-за задержки рейса пассажиры стали нервничать, бортпроводники попросили всех оставаться на местах и пристегнуть ремни, но Ксения заявила, что вообще отказывается лететь и встала с места. Позже прибыли сотрудники транспортной полиции и составили на Собчак протокол.

Телеграм-канал LifeShot опубликовал видео, на котором телеведущая отказывается лететь и выходит из самолета.

Как сообщал OBOZREVATEL, летом Собчак сцепилась с бывшей невестой Николая Баскова, фотомоделью Викторией Лопыревой из-за поста девушки в соцсети.

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Автор
Юрко Медянык
Персона
Ксения Собчак
Место
Россия
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филя филя
филя филя
ну и правильно. из-за одного козла держать людей в самолёте это жлобство
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