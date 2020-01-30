"Х*й кто станет это есть": Шнуров отказался прожаривать Собчак

Известного российского певца Сергея Шнурова вспомнили в шоу "Прожарка", героиней которого стала Ксения Собчак.

Ведущий программы Гавриил Гордеев объяснил звездной гостье, почему в её "прожаривании" не принимает участие Шнуров.

В марте 2019 году между артистами в сети начались разборки. Шнуров написал про Ксению нелицеприятный стих, и она ответила ему тем же. Подписчики с интересом наблюдали за поэтическим баттлом знаменитостей.

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В свежем выпуске "Прожарки" Собчак стала объектом насмешек из-за своего конфликта со Шнуровым.

"Дело в том,что тебя должен был прожаривать Сергей Шнуров. Он не смог приехать, но он прислал тебе стихотворение: "Каждый знает чуть не с детства, если сдохла лошадь – слезь! Жарить Ксюшу бесполезно, х*й кто станет это есть". Сергей Шнуров", - зачитал Гордеев.

"Сережа, я тебя тоже люблю!", - ответила на это Собчак и послала скандальному певцу воздушный поцелуй.

Ксения Собчак

Момент со стихами Шнурова про Собчак смотрите с 53-й минуты видео:

Как ранее писал OBOZREVATEL, Ксения Собчак повторила знаменитую сцену из фильма "Основной инстинкт" с Шерон Стоун.

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