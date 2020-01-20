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20 января • обновлено в 14:14
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Снова вместе? Питт схватил Энистон за руку на престижной премии

1.9т
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Голливудские актеры Брэд Питт и Дженнифер Энистон, которые развелись в 2005 году, вновь подогрели слухи о своем воссоединении.

Так, во время вручения премии Гильдии актеров США, которая прошла 19 января в Лос-Анджелесе, звезды были замечены за флиртом.

Брэд Питт и Дженнифер Энистон

Брэд Питт и Дженнифер Энистон

Getty

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В частности, внимание общественности привлекли снимки, которые были сделаны за кулисами премии. На фото можно увидеть, как Питт и Энистон сначала обнимаются, а затем Брэд берет Дженнифер за руку, демонстрируя, что не хочет ее отпускать.

Брэд Питт и Дженнифер Энистон

Брэд Питт и Дженнифер Энистон

Getty

Брэд Питт и Дженнифер Энистон

Брэд Питт и Дженнифер Энистон

Getty

Брэд Питт и Дженнифер Энистон

Брэд Питт и Дженнифер Энистон

Getty

Кроме того, внимание привлекла и реакция Питта на речь Энистон, которая поднялась на сцену за наградой "Лучшая женская роль" в драматическом сериале.

Так, в сети появилось видео, на котором Брэд наблюдает за выходом бывшей жены и произносит: "Оу, вау!"

Кстати, реакция Энистон на победу Питта также заслуживает отдельного внимания. На видео, которое попало в сеть, видно, как трогательно актриса наблюдает за выступлением Брэда и улыбается.

Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон

Getty

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Дженнифер Энистон расплакалась во время развлекательного шоу Эллен Дедженерес из-за семейной драмы.

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Автор
Анна Михно
Персоны
Дженнифер Энистон Брэд Питт
Место
США
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