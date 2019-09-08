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8 сентября • обновлено в 10:55
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"Смотреть противно!" Лободу разнесли за "судороги" на сцене. Видео

7.9т Читать материал на украинском

Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, вызвала критику пользователей сети поведением на сцене.

На своей странице в Instagram артистка поделилась фрагментом выступления в столице Литвы Вильнюсе (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Светлана Лобода

Светлана Лобода

instagram/lobodaofficial

На ролике запечатлено, как Лобода активно танцует под музыку. Концерт она провела в светлом блестящем костюме. Короткий наряд имеет длинные широкие рукава и шлейф. Образ певица дополнила ботфортами на каблуке в тон.

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Фанаты артистки традиционно сделали ей комплименты, однако значительная часть подписчиков назвала выступление слишком наигранным. Некоторые комментаторы назвали танец женщины "судорогами".

"Смотреть противно!" Лободу разнесли за "судороги" на сцене. Видео

Скрин видео

"Смотреть противно!" Лободу разнесли за "судороги" на сцене. Видео

Скрин видео

"Мне кажется, она поломается когда-то", "Во всем должна быть мера", "Раньше была умницей на сцене, а сейчас ломается с толком и без. Не идет", "А где исполнение песни, одна ломота?" "Сплошное кривляние, голоса особо и не слышно", "Бредятина, смотреть противно", "Эпилепсия", – пишут интернет-пользователи под постом.

"Смотреть противно!" Лободу разнесли за "судороги" на сцене. Видео

Скрин видео

"Смотреть противно!" Лободу разнесли за "судороги" на сцене. Видео

Скрин комментариев к видео

"Смотреть противно!" Лободу разнесли за "судороги" на сцене. Видео

Скрин комментариев к видео

"Смотреть противно!" Лободу разнесли за "судороги" на сцене. Видео

Скрин комментариев к видео

"Смотреть противно!" Лободу разнесли за "судороги" на сцене. Видео

Скрин комментариев к видео

"Смотреть противно!" Лободу разнесли за "судороги" на сцене. Видео

Скрин комментариев к видео

"Смотреть противно!" Лободу разнесли за "судороги" на сцене. Видео

Скрин комментариев к видео

"Смотреть противно!" Лободу разнесли за "судороги" на сцене. Видео

Скрин комментариев к видео

"Смотреть противно!" Лободу разнесли за "судороги" на сцене. Видео

Скрин комментариев к видео

"Смотреть противно!" Лободу разнесли за "судороги" на сцене. Видео

Скрин комментариев к видео

"Смотреть противно!" Лободу разнесли за "судороги" на сцене. Видео

Скрин комментариев к видео

"Смотреть противно!" Лободу разнесли за "судороги" на сцене. Видео

Скрин комментариев к видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Светлана Лобода
Место
Литва Вильнюс
Теги
видео концерт музыка Instagram шоу-бизнес
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Перов Василий
Перов Василий
Лобода супер! Дрочите рогули на Янину Соколову! Побольше классных девок и певиц выгоняйте! Оставляйте себе жирных хохлушек!
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Алексеев Гергий
Алексеев Гергий
«Покрутило» Светлану в блестящем костюме Ещё миг и сломало б у всех на виду! Хорошо, что у чукчей поет Света в чУме Хорошо, что шаман «прописал» лободу.
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