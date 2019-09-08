"Смотреть противно!" Лободу разнесли за "судороги" на сцене. Видео

Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, вызвала критику пользователей сети поведением на сцене.

На своей странице в Instagram артистка поделилась фрагментом выступления в столице Литвы Вильнюсе (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Светлана Лобода instagram/lobodaofficial

На ролике запечатлено, как Лобода активно танцует под музыку. Концерт она провела в светлом блестящем костюме. Короткий наряд имеет длинные широкие рукава и шлейф. Образ певица дополнила ботфортами на каблуке в тон.

Фанаты артистки традиционно сделали ей комплименты, однако значительная часть подписчиков назвала выступление слишком наигранным. Некоторые комментаторы назвали танец женщины "судорогами".

Скрин видео

Скрин видео

"Мне кажется, она поломается когда-то", "Во всем должна быть мера", "Раньше была умницей на сцене, а сейчас ломается с толком и без. Не идет", "А где исполнение песни, одна ломота?" "Сплошное кривляние, голоса особо и не слышно", "Бредятина, смотреть противно", "Эпилепсия", – пишут интернет-пользователи под постом.

Скрин видео

Скрин комментариев к видео

Скрин комментариев к видео

Скрин комментариев к видео

Скрин комментариев к видео

Скрин комментариев к видео

Скрин комментариев к видео

Скрин комментариев к видео

Скрин комментариев к видео

Скрин комментариев к видео

Скрин комментариев к видео

Скрин комментариев к видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

В сети не утихает критика в адрес Светланы Лободы из-за того, что она перепела песню примадонны Аллы Пугачевой "Живи спокойно, страна".

Ранее Лобода взбудоражила сеть, продемонстрировав способности своего тела – в черном купальнике села на шпагат.

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