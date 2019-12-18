"Сильно не вые...": Басков угрожал скандальному Моргенштерну в гостях у Галкина

Российский певец Николай Басков и рэпер Алишер Моргенштерн, который недавно оскандалился в Одессе, стали новыми героями шоу Музыкалити. Ведущим программы был Максим Галкин.

Видео опубликовано на Youtube-канале "Gazgolder". Во время программы Басков и Моргенштерн немного повздорили и даже шутливо угрожали друг-другу. (Чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы)

Скриншот из видео

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Во время музыкального шоу мнения артистов касательно композиций, которые им включал Галкин, не сходились. 42-летний певец и 21-летний рэпер спорили, а в какой-то момент Моргенштерн заявил, что между ними начался "биф" (противостояние рэперов, как война сторон) и пригрозил Баскову диссом (обличающая композиция, направленная на подрыв авторитета и уважения одним рэпером другого).

Скриншот из видео

Басков не растерялся и напомнил Моргенштерну, что является народным артистом Чечни.

"Ты не забывай, я народный артист Чечни, так что сильно не вые...", - сказал певец.

Как ранее писал OBOZREVATEL, 8 декабря на концерте в Одессе российский музыкант Morgenshtern (Алишер Моргенштерн) назвал день траура по погибшим во время пожара в местном колледже — "е**ной показухой".

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