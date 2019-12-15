"Без диет!" Легендарная гимнастка поделилась секретами красоты и здоровья

Олимпийская чемпионка 1980 года по спортивной гимнастике Стелла Захарова поделилась с женщинами секретами красоты и здоровья.

"Прежде всего нужно уважать себя. Второе – иметь культуру здоровья. И самое главное в моей жизни – это спорт", – призналась легендарная украинская гимнастка и мать двоих детей в программе "Острый вопрос" на ObozTV.

Сейчас 56-летняя Захарова занимается спортом 5 раз в неделю.

"Три раза в неделю я бегаю на тренажере и делаю комплекс упражнений, и 2 раза в неделю занимаюсь конным спортом, который очень люблю. В жизни надо находить моменты для себя", – рассказала она.

По словам спортсменки, она не сидит на диетах, но старается питаться здоровой едой.

"Честно сказать, я ем все. У меня нет каких-то режимов или диет. Но я стараюсь питаться здоровой пищей. Надо двигаться, надо много тренироваться, надо правильно питаться. Если вы питаетесь неправильно и перебежками – где-то кола, где-то бутерброд – то не ждите красивой фигуры", – подчеркнула Захарова.

Гимнастка уточнила, что любит рыбу и морепродукты, ест много салатов и минимум хлеба, выбирая только бездрожжевой.

"Очень люблю пасту, но всегда ее делаю с каким-то соусом из овощей. Пасту грубого помола", – поделилась она.

"Вы должны сами себя контролировать, – посоветовала Захарова. – Если иногда в 9-10 часов вечера съешь кусочек шоколада, то поверьте, ничего не будет. Но если съешь уже 5 кусочков… Существует норма. Когда человек садится и съедает тарелку борща, кусок колбасы с батоном и говорит "я ничего не ел" – конечно, это чревато".

А один из главных приоритетов, по ее мнению, это семья.

"Когда у тебя благополучие в семье, когда вы друг друга любите и у вас взаимопонимание – это залог огромнейшего успеха", – заверила знаменитая чемпионка.

Стелла Захарова

Ранее секретами правильного питания и красивой фигуры в эфире ObozTV поделилась знаменитая украинская спортсменка, абсолютная чемпионка мира по фитнесу Оксана Оробец.

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