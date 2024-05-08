Любой украинец может узнать размер будущей пенсии и свой личный возраст ухода на пенсию: вот что нужно сделать

Пенсионный фонд Украины позволяет узнать размер будущей пенсии, а также свой личный пенсионный возраст. Для этого нужно пройти верификацию на портале ПФУ.

Как объясняют в Пенсионном фонде, на портале можно увидеть размер своей зарплаты, справки о страховом стаже, историю обращений, вероятный размер будущей пенсии и т.д. Для этого нужно:

войти на страницу веб-портала е-услуг ПФУ;

выбрать вариант входа в систему "За КЭП" и АЦСК, где получена квалифицированная электронная подпись;

выбрать файл ключа, ввести пароль и нажать "Войти".

Для получения пенсии в 65 лет требуется не менее 15 лет стажа. В то же время, тем, кто планирует выйти на пенсию вовремя (то есть с 60 лет), нужно иметь не менее 35 лет стажа после 2027-го. Сейчас норма по стажу составляет 31 год и она растет на 12 месяцев ежегодно, пока не достигнет 35 лет.

Чтобы выйти на пенсию в 60 лет, к своему 60-летию вам нужно иметь:

в 2024-м – от 31 года стажа;

в 2025-м – от 32 года стажа;

в 2026-м – от 33 года стажа;

в 2027-м – от 34 года стажа;

в 2028-м – от 35 года стажа.

Чтобы выйти на пенсию в 63 года, к своему 60-летию вам нужно иметь:

в 2024-м – от 21 до 31 года стажа;

в 2025-м – от 22 до 32 года стажа;

в 2026-м – от 23 до 33 года стажа;

в 2027-м – от 24 до 34 года стажа;

в 2028-м – от 25 до 35 года стажа.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине в июне будет проведен перерасчет пенсий для тех, кто продолжил работать на заслуженном отдыхе. Повышение должны были провести с апреля, но статистика по стажу приходит с опозданием, поэтому в июне заплатят повышение сразу за несколько месяцев (апрель, май и сам июнь).

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