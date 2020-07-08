Самойлова впервые объяснила, почему не развелась с Джиганом

Звезда Instagram Оксана Самойлова впервые объяснила, почему не стала разводиться с украинским рэпером Джиганом.

Так, по словам женщины, она не собиралась никого обманывать и на самом деле хотели уйти от мужа, но старшая дочь Ариела очень остро отреагировала на проблемы родителей – у нее начались панические атаки. Поэтому, как отметила Самойлова, она решила остаться с рэпером ради всех четверых детей. Об этом звезда сообщила на личной странице в Instagram.

"Знаю, что все бы радовались, если бы мы развелись, и это было бы логично, правильно и по справедливости. Я тоже так считаю, но радовались ли бы этому мои дети? Для меня это было бы лучшим решением, и я была к нему готова, но на другой чаше весов четверо детей, которые бы пострадали. Может быть, для одного ребенка или двух можно было бы как-то смягчить удар, но для четверых... Я бы не смогла, меня бы просто не хватило! Когда Ариела перестала спать ночами и задыхалась в панических атаках, я реально испугалась", – заявила Оксана.

Джиган и Оксана Самойлова с детьми (Instagram Джигана)

Самойлова также подчеркнула, что до сих пор не простила Джигана и их отношения никогда не будут прежними. Однако, несмотря на это, она решила дать шанс детям расти в полной семье – с папой и мамой.

Джиган и Оксана Самойлова (Instagram Джигана)

"Это не про то что я собираюсь что-то терпеть всю жизнь ради детей. Нет, я просто дала им маленький шанс на маму и папу. Не мужу, а именно детям. Простила ли я? Нет. Все так же, как было? Нет. Правильно я поступила? Не знаю, это покажет время. Но, думаю, мой пример, скорее, плохой, чем хороший. Теперь День семьи, любви и верности не про нас. Грустно, но правда", – подытожила супруга Джигана.

Джиган и Оксана Самойлова с детьми (Instagram Джигана)

Напомним: 31 марта 2020 года Оксана Самойлова заявила, что разводится с Джиганом, обвинив его в постоянных изменах и неадекватном поведении. Однако 15 июля, когда должно было состоятся расторжение их брака, супруги забрали документы.

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