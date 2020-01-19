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19 января • обновлено в 23:00
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Самбурская решилась опубликовать видео с Монголом

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Российская артистка Настасья Самбурская показала смешную сценку с известным фриком Олегом Монголом, где он ухаживал за ней, после чего бросил с ребенком.

Видео она опубликовала 19 января на своей странице в Instagram.

Самбурская продолжила развивать рубрику "Мать Миланки", в рамках которой сценками со своей несуществующей дочерью высмеивает некоторых матерей.

Впервые она показала "Отца Миланки", которым стал Олег Монгол.

На видео 32-летняя артистка рассказывала дочери о схожести с отцом, как тот ухаживал за ней, готовил завтраки, пел песни, танцевал, о "страстных" ссорах, каким он был в постели, - параллельно демонстрируются весьма малопривлекательные сценки, как все происходило на самом деле.

"И больше я его, собаку, не видела", - заканчивает рассказ Самбурская.

По ее словам, она думала не публиковать это видео, но все же решила поделиться им с миллионами своих поклонников.

Напомним, ранее мы писали, как другой блогер взорвал сеть смешным вайном про женскую дружбу и генофонд.

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