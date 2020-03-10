Главная Новости
10 марта • обновлено в 09:11
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Самая красивая женщина в мире оголила грудь на фото

5.8т
Читать материал на украинском

Американская модель Белла Хадид, которая была признана самой красивой женщиной в мире, засветила голую грудь на новой фотографии.

Пикантным снимком знаменитость поделилась на своей странице в Instagram-stories.

Белла Хадид

Белла Хадид

Instagram @bellahadid

Так, в кадре 23-летняя Хадид сфотографировала себя в зеркале. На фото Белла позирует, сидя на полу обнаженной. Из одежды на звезде лишь бежевые брюки. Голую грудь модель прикрыла мексиканским бутербродом.

Белла Хадид

Белла Хадид

Instagram @bellahadid

Примечательно, что в последнее время Хадид довольно часто радует своих поклонников горячими фото, на которых демонстрирует соблазнительные формы.

К примеру, на днях Белла поделилась снимком в шелковом халате, который едва прикрывал обнаженную грудь.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Белла Хадид сфотографировалась абсолютно голой, прикрыв тело только ярко-красным палантином.

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.

Автор
Анна Михно
Персона
Белла Хадид
Место
США
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
22
11
Смешно
0
Интересно
3
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Sirko Bogdan
Sirko Bogdan
в Украине дивчата красивее.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну а кто решил что она самая красивая в мире???не гоните у нас таких миллионы))))обычная она))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги