Самая красивая женщина в мире оголила грудь на фото

Американская модель Белла Хадид, которая была признана самой красивой женщиной в мире, засветила голую грудь на новой фотографии.

Пикантным снимком знаменитость поделилась на своей странице в Instagram-stories.

Белла Хадид Instagram @bellahadid

Так, в кадре 23-летняя Хадид сфотографировала себя в зеркале. На фото Белла позирует, сидя на полу обнаженной. Из одежды на звезде лишь бежевые брюки. Голую грудь модель прикрыла мексиканским бутербродом.

Белла Хадид Instagram @bellahadid

Примечательно, что в последнее время Хадид довольно часто радует своих поклонников горячими фото, на которых демонстрирует соблазнительные формы.

К примеру, на днях Белла поделилась снимком в шелковом халате, который едва прикрывал обнаженную грудь.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Белла Хадид сфотографировалась абсолютно голой, прикрыв тело только ярко-красным палантином.

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