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10 июня • обновлено в 15:30
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С кем в автомобиле находился Ефремов во время ДТП: обнародованы версии

3.2т
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На момент смертельной аварии, которую 8 июня устроил российский актер Михаил Ефремов, в его машине якобы не было других пассажиров. Однако очевидцы сообщают, что артист был в авто не один.

Так, полиция после проведенной проверки и изучения записей из камер наблюдения указала, что в салоне никого, кроме Ефремова не было, сообщается на сайте МВД Москвы.

При этом, другие источники сообщают, что после удара в грузовик в автомобиле Ефремова сработало две подушки безопасности, что позволило подозревать наличие второго человека в салоне.

С любовницей, другом или один? С кем в автомобиле находился Ефремов во время ДТП

Михаил Ефремов устроил ДТП: с кем находился в машине

Более того, многие СМИ сообщили, что Ефремов был в машине вместе со своей любовницей. В частности, об этом заявил телеведущий Андрей Малахов в передаче "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" (видео смотрите ниже).

Любовницей Михаила Ефремова якобы является актриса Дарья Белоусова, которая, по версии СМИ, могла скрыться с места аварии. Белоусова отказалась общаться с журналистами и комментировать информацию, что еще больше подогрело слухи.

Белоусова, Ефремов, Стебунов

Белоусова, Ефремов, Стебунов

Instagram @stebunov_i

Также ранее сообщалось, что на момент ДТП в салоне автомобиля Ефремова находился его коллега и друг Иван Стебунов, однако сам артист опроверг эту информацию.

"Меня не было в машине. Мы сейчас узнаем, что нас обвиняют, что мы были в машине. Нас не было близко там. Мы поехали на место ДТП. Через три минуты приехал Сергей Гармаш", – заявил Стебунов (смотрите также видеообращение актера).

Передача "Прямой эфир": смотреть онлайн

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего последовало лобовое столкновение с одной из машин.

  • 58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов – умер утром 9 июня от внутреннего кровотечения.

  • Позже стало известно о его последних словах незадолго до смерти.

  • Дети Ефремова отреагировали на трагедию. В частности, 19-летняя дочь Михаила Анна-Мария отметила, что ей об этом сообщили журналисты. Сама она не собирается оправдывать отца и крайне разочарована в нем.

  • Таганский суд Москвы принял решение отпустить Михаила Ефремова под домашний арест до 9 августа.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Ева Романова
Тема
VIP-ДТП
Персона
Михаил Ефремов
Место
Россия Москва
Теги
шоу-бизнес шоу Новости России ДТП
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