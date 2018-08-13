Делает так уже много лет: раскрыт секрет стройной фигуры Ротару

Известная певица София Ротару, которой недавно исполнился 71 год, продолжает следить за своей фигурой и поддерживать хорошую физическую форму. Она не ужинает после пяти вечера и ограничивает себя в продуктах.

О секретах диеты звезды изданию "Собеседник" рассказал ее концертный директор Сергей Лавров. По его словам, строгих ограничений в питании София Михайловна придерживается уже много лет, а помогает ей в этом ее подруга Наталья.

"Именно Наташа следит за рационом певицы. Она идет на кухню даже в дорогих гостиницах и на пальцах объясняет, как приготовить, например, кашу на воде. Однажды в пятизвездочном отеле мы даже уху варили. У Софии Михайловны очень правильное питание, которое позволяет ей оставаться в такой потрясающей форме. После пяти вечера она не ужинает. В спортзал, кстати, тоже не ходит", ― рассказал Лавров.

София Ротару в свой 71 День рождения

Сама певица утверждает, что фитнес-тренировки ей заменяют выступления на сцене. Также певица совсем не гуляет по улицам, а в обществе ее можно увидеть только во время ее концертов, чаще всего ― корпоративных.

Как писал OBOZREVATEL, Ротару восхитила своих подписчиков фотографиями с празднования своего Дня рождения. Пользователи отметили, что звезда выглядит на 30 лет моложе.