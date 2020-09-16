Российский активист и блогер "Тесак" покончил с собой в тюрьме

Российский активист, националист и видеоблогер Максим Марцинкевич по прозвищу "Тесак" покончил с собой в одном из челябинских СИЗО.

Ему было 36 лет. Тело Марцинкевича было найдено в луже крови в одной из одиночных камер СИЗО №3 в Челябинске, он находился за решеткой с 2014 года, пишет Telegram-канал Baza.

Факт смерти официально подтвердили в челябинском управлении ФСИН. По предварительным данным, для самоубийства Тесак воспользовался одноразовым бритвенным станком.

Шоумен Стас Барецкий, который имел дружеские отношения с активистом, указал, что его суицид инсценирован – по версии Барецкого "Тесака" могли убить.

"Я подтверждаю. Там мутная история, мы это сейчас выясняем. Он волевой человек, вряд ли бы он сам на это пошел. Скорее всего, это подстроили – он достаточно неуживчивый парень, хотя в душе справедливый. Мы все в шоке", – заявил шоумен.

По словам инсайдеров, Марцинкевич оставил предсмертную записку, где заявил, что не хочет доставлять неприятностей администрации СИЗО. Он также попросил передать своей гражданской супруге, живущей в Екатеринбурге, книгу про коммунизм и его личный дневник. Записку он закончил словами "Простите меня".

Позже в сети обнародовали фото записки с другим текстом. Марцинкевич писал: "А вы в курсе, что все русские бабы – шл*хи? Потому что женщина, живущая в стране, где нет узаконенного патриархата, где ее свобода не ограничена, является шл*хой по определению".

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Как сообщалOBOZREVATEL, в июне 2020 года основатель скандального российского паблика "Мужское государство", активист Владислав Поздняков был убит в Стамбуле. История получила широкую огласку в СМИ, однако официальное подтверждение инцидента так и не было обнародовано.

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