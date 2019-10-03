Главная Новости
3 октября • обновлено в 09:43
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Российские актеры поддержали осужденных за участие в митингах: видео

1.8т Читать материал на украинском

Российские актеры записали видео в поддержку осужденных за участие в митингах, которые проходили в Москве летом 2019 года.

В записи приняли участие Павел Деревянко, Евгений Цыганов, Александр Яценко, Александр Горчилин, Юрий Борисов, Александр Паль, Никита Кукушкин, Артур Смольянинов, Григорий Добрыгин, Александр Ильин-младший, а также комик Данила Поперечный. Ролик опубликован на YouTube-канале "Свободу всем".

Российские актеры поддержали осужденных за участие в митингах: видео
Новости
Заворотнюк на ТВ не будет: ее директор озвучил печальные новости

Видео называется "Прямая речь". Актеры рассказывают истории осужденных за участие в акциях протеста от первого лица.

"В ситуации, когда ни конституция, ни адвокаты, ни здравый смысл не мешают суду выносить приговоры, несоизмеримые с реальностью, помочь фигурантам "московского дела" может только внимание общественности и СМИ. Мы надеемся, что эти истории напомнят людям, как важно оставаться неравнодушными, чтобы завтра не оказаться на месте тех, кому сегодня очень нужна наша помощь", — говорится в описании к видео.

Как ранее писал OBOZREVATEL, популярный российский рэпер Oxxxymiron выступил с речью против судебной системы Российской Федерации. Так, он провел литературные чтения "Сядь за текст", в которых приняли участие множество звезд из РФ.

Все самое интересное из жизни Меган Маркл - читайте у нас в Instagram!

Место
Россия Москва
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
7
24
Смешно
1
Интересно
10
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Руденко Вован
Руденко Вован
Урусия страна рабов,холопов и чурбанов.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
3
Руденко Вован
Руденко Вован
Сироткин Андрюха, от членлсоса слышу.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Руденко Вован, пополиз..чья б корова хрюкала)
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
hunt andres
hunt andres
И Лобанов с Палем туда же? Уже смешно)))
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Это что за актеры??? Ни одного мурла не знаю
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel