Российские актеры поддержали осужденных за участие в митингах: видео

Российские актеры записали видео в поддержку осужденных за участие в митингах, которые проходили в Москве летом 2019 года.

В записи приняли участие Павел Деревянко, Евгений Цыганов, Александр Яценко, Александр Горчилин, Юрий Борисов, Александр Паль, Никита Кукушкин, Артур Смольянинов, Григорий Добрыгин, Александр Ильин-младший, а также комик Данила Поперечный. Ролик опубликован на YouTube-канале "Свободу всем".

Видео называется "Прямая речь". Актеры рассказывают истории осужденных за участие в акциях протеста от первого лица.

"В ситуации, когда ни конституция, ни адвокаты, ни здравый смысл не мешают суду выносить приговоры, несоизмеримые с реальностью, помочь фигурантам "московского дела" может только внимание общественности и СМИ. Мы надеемся, что эти истории напомнят людям, как важно оставаться неравнодушными, чтобы завтра не оказаться на месте тех, кому сегодня очень нужна наша помощь", — говорится в описании к видео.

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