Российская актриса, звезда сериала "Охота на дьявола" Полина Максимова побрилась налысо на камеру.

30-летняя артистка выложила ролик на личной странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте до конца новости).

Максимова побрилась ради участия в новом проекте "257 причин, чтобы жить", где она сыграла роль девушки, больной раком. По ее словам, с длинными белокурыми волосами артистка рассталась довольно легко, но ощущение "лысой головы" вызвало у звезды страх.

Максимова и Бледанс Instagram @polinamax

"Мне кажется, к бритой голове ты не можешь быть готов просто априори. Хотя у меня был опыт накладывания лысины на голову, но это ведь все равно грим, шапочка, а своя лысая голова – это совсем другие ощущения. Это дико, удивительно, страшно. Ты чувствуешь себя уязвимой, незащищенной и даже обнаженной", – поделилась она.

Скриншот видео Instagram @polinamax

Поклонники бурно отреагировали на ролик Полины Максимовой. В комментариях многие указали, что "восхищаются ее геройством и преданностью профессии".

Скриншот видео Instagram @polinamax

"Вы настоящий герой! Не перестаю восхищаться вами. Вот это дань профессии!" – похвалили актрису фанаты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 12-летняя дочь российской певицы Натальи Чистяковой-Ионовой (Глюкозы) Лидия побрилась налысо и выкрасилась в фиолетовый цвет.

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