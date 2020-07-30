Ребенка погибшего в России рэпера Энди Картрайта передали родственникам – СМИ

Ребенка российского рэпера Энди Картрайта, которого жена Марина Кохал расчленила в квартире в Санкт-Петербурге, передали дальним родственникам накануне трагедии.

Об этом сообщили в Telegram-канале "RT на русском" со ссылкой на представителя аппарата детского омбудсмена Анну Митянин. По ее словам, органы опеки контролируют ситуацию (снимки 18+).

Так, ребенка направили к мужу двоюродной сестры Марины, который живет в Петербурге. Кроме того, в городе проживает бабушка несовершеннолетнего по материнской линии. Родственников по линии умершего отца в Петербурге нет. По данным СМИ, ребенку два-три года.

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"По прибытии сотрудников на место происшествия ребенка не было в квартире. Мать заранее предусмотрела, чтобы он находился в безопасном месте", – говорится в сообщении.

Однако, по данным Telegram-канала Mash, на момент инцидента в квартире находился 2,5-летний ребенок. А расчленить тело мужчины помогла мать Марины.

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Отметим, Энди Картрайту было 30 лет. Он родился в Украине. Начинал читать рэп в своем окружении. В конце 2013 года Энди записал альбом про глухого кота. В своей символике, по словам фанатов, Энди использовал мистические темы. Он принимал участие в различных музыкальных проектах, в том числе в знаменитом "Версус-баттле" (Versus Battle). Последний раз был в сети 27 июля.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский рэпер украинского происхождения Энди Картрайт (Александр Юшко) скончался в Санкт-Петербурге. Марина Кохал якобы узнала о смерти мужа, рэпера Энди Картрайта, никому об этом не рассказала, расчленила тело и разложила по пакетам. На четвертый день она позвонила адвокату и сообщила о случившемся. Тот, в свою очередь, сообщил в полицию.

Впоследствии СМИ распространили фейковую информацию, что жена предварительно постирала органы рэпера в стиральной машинке и отварила их с солью.