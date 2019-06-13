Развод украинской певицы поставил сеть на уши: что произошло

Поклонники солистки украинской группы "НеАнгелы" Славы Каминской массово обсуждают ее развод с хирургом Эдгаром, ведь пара долгое время считалась образцовой в мире шоубиза.

Многие поддерживают именно артистку, а на ее мужа в соцсетях накинулись с критикой за инициацию разрыва отношений.

Каминская 12 июня опубликовала яркую фотографию на своей странице в Instagram. А в ее комментарии было понятно, что решение о разводе принимал именно муж.

Слава и Эдгар Instagram@babaslavka

"На этом месте могла бы быть черно-белое фотография, под ней грустная цитата, со стратегически завуалированным месседжем, направленным в целевую аудиторию. Но... Человек собаке друг, а зомби зомби зомби", – написала она с намеком на пост Эдгара, в котором тот просил не спекулировать на теме развода.

Слава Каминская в шариках Instagram@babaslavka

Поклонники написали слова поддержки певице, заверив, что ее жизнь наладится и дальше все будет только лучше.

Слава и Эдгар Каминские Instagram@babaslavka

"Все будет хорошо! А все, кто сомневается, – идите в сад", "Красивые женщины должны быть счастливы. Желаю тебе всего самого прекрасного", "Ты со всем справишься! И если хотя бы на секундочку промелькнет мысль, что нужно было быть не такой, делать не так... бред! Молюсь за твоё спокойствие и веру в лучшее", "Слава, держитесь, все образуется и наладится", – написали поклонники.

Зато под постом Эдгара оказалось много критики. Он рассказывал, что благодарен Славе, а развод – это их личное дело. Также Каминский сказал, что собирается открыть свою клинику. Пользователи заявили, что он должен был думать не тогда, когда подавал на развод, а перед свадьбой и рождением детей.

"Вы – слабак, разочарованна в вас. Дважды думали, чтоб подать на развод. Да уж. Лучше бы вы дважды подумали, прежде чем делать предложение и дважды перед тем, как заводили детей. Так или иначе вы травмируете своих детей на всю жизнь из-за своей слабости", "Когда в одном мужчине живет маменькин сынок и нарцисс, он никогда не сможет сделать счастливой свою женщину", "Эдгар, да вы м**ак", " Очень обидно, что разводитесь и оправдываетесь. Зачем мужчине вообще писать об этом пост. Слава молчит, а вы что – не смогли?", "Думала, Вы, Эдгар, только как пластический хирург плохой, но, видимо, как человек тоже. Мужчины вымирают", – возмутились в сети.

Напомним, что 12 июня состоялось первое заседание суда по поводу развода Каминской. Однако на него пришел только адвокат Эдгара. Было решено провести следующее заседание на 1 июля. Сторона Славы заявила, что хочет решить споры мирным путем. В суд, где будет решаться вопрос о том, с кем останутся дети, попросили не допускать журналистов.

Как сообщал OBOZREVATEL, информация о разводе Славы и Эдгара появилась 5 июня. На сайте суда было зафиксировано, что заседание по поводу расторжения брака запланировано на 12 июня, а документы подавал Эдгар Каминский. Однако позже на это время было назначено другое слушание.

Незадолго до этого Каминская давала интервью и делилась счастливыми фотографиями. Поклонники не поверили, что она разводится, потому что буквально за месяц до этого певица показывала семейный снимок.

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