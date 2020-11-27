Раскрыты секреты идеальной фигуры голливудских звезд: топ лучших диет

Об идеальном теле мечтают все. Не стоит думать, что голливудским красоткам фигура мечты достается легко. Они не только занимаются в зале, но и придерживаются строгого питания.

Как добиться звездных параметров и удержать их на долгое время – читайте в материале OBOZREVATEL .

Ким Кардашьян

Красотка с армянскими корнями склонна к полноте, о чем свидетельствуют ее пышные формы. Она всю жизнь держит себя в рамках и старается не переедать, однако переломным моментом для светской львицы стали первые роды, после которых ей пришлось избавляться от 20 лишних килограммов. Тогда Ким прибегла к низкоуглеводной диете Аткинса. Теледива увеличила количество яиц, морепродуктов и белого мяса в рационе и свела к минимуму углеводы. Совмещая новое питание с физическими нагрузками, Кардашьян быстро справилась с лишним весом и вернула свою талию.

Дженнифер Энистон

51-летняя звезда сериала "Друзья" Дженнифер Энистон вызывает восхищение своей точеной фигурой и сияющим видом. Секрет в том, что актриса уже много лет придерживается зональной диеты, совмещая с системой питания, разработанной для нее тренером Трейси Андерсон. Суть диеты в уменьшении веса за счет снижения уровня инсулина в крови. Энистон регулярно ест преимущественно белок и овощи, не содержащие крахмал, а также немного углеводов. С помощью отказа от сладостей и "лишних" продуктов, селебрити все время держит тело в тонусе.

Дженнифер Лопес

Певице и танцовщице Дженнифер Лопес, как и ее тезке Энистон, тоже 51 год. При этом, она выглядит так, что позавидуют даже самые юные модели и гимнастки. На днях она снялась полностью обнаженной, шокируя поклонников подтянутым животиком и рельефными ногами. Выглядеть на все 100 красотке помогает шпинатная диета, на которой нужно три раза в день добавлять в пищу шпинат. Конечно, она его не ест в чистом виде, а добавляет в любимые блюда: зеленые супы, салаты и даже в омлет.

Результат на лицо: шпинат прекрасно очищает кишечник, выводит шлаки и улучшает пищеварение.

Деми Мур

Голливудская актриса Деми Мур давно славится своей красотой и вечной молодостью. Завистники то и дело судачат, что ее фигура – заслуга хирургов и бесчисленных пластических операций. На самом деле, у Деми есть пищевые привычки, которые помогают выглядеть не хуже двадцатилетних девушек. Так, актриса одна из первых среди представительниц мирового шоу-бизнеса обратилась к сыроедению и придерживается его уже на протяжении десяти лет. Мур настолько привыкла к своему образу жизни, что абсолютно не чувствует себя в чем-то обделенной, заменяя привычные конфеты финиками или замороженным натуральным соком.

Николь Кидман

53-летняя актриса Николь Кидман в последнее время все чаще срывает овации своей фигуре. После громкого успеха сериала "Большая маленькая ложь", где Кидман снялась в ряде откровенных сцен в одном белье, знаменитость начала еще больше привлекать к себе внимание СМИ и поклонников. Многие задаются вопросом, как ей удается иметь идеальную кожу практически без морщин и упругое тело. Несколько лет назад, в одном из интервью Николь призналась, что сидит на омолаживающей диете, которую разработала специально для нее диетолог Тоски Рино. В рационе этой диеты должна быть "чистая" еда: овощи, фрукты, орехи, бобовые и обязательно более двух литров воды в день. Полностью исключаются соль, сахар и все продукты со сложным составом.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 51-летняя Дженнифер Лопес снялась полностью обнаженной. Фолловеры неоднозначно отреагировали на ее скандальное фото в сети.