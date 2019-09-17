Главная Новости
17 сентября • обновлено в 12:54
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Заворотнюк больна раком: история последней любви актрисы

2.3т Читать материал на украинском

У российской актрисы, звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк, которую госпитализировали в тяжелом состоянии, по данным СМИ диагностировали рак головного мозга. В больнице возле артистки бессменно находится ее муж, фигурист Петр Чернышев.

Отметим, что Заворотнюк недавно родила дочь Милу от Петра. OBOZREVATEL расскажет историю любви пары.

Заворотнюк больна раком: история последней любви актрисы

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев

Фото из Instagram

Новости
СМИ поймали дочь умирающей Заворотнюк у больницы: видео

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев существуют как супружеская пара уже около 11 лет. Актриса встретила будущего мужа в 2007 году на телешоу "Танцы со звездами". Фигурист не был с ней в паре, но почему-то сразу привлек внимание обаятельной звезды.

Заворотнюк больна раком: история последней любви актрисы

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев

Фото из Instagram

Заворотнюк больна раком: история последней любви актрисы

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев

Фото из Instagram

Они стали общаться после съемок и уже через месяц Анастасия повела Петра в дом своих родителей — знакомить. В 2008 году Петр предложил свою руку и сердце Анастасии. И это предложение было невероятно романтичным и запоминающимся — во время отдыха на острове в Средиземном море он вышел из волн с бриллиантовым колечком. Через месяц пара связала себя узами брака.

Заворотнюк больна раком: история последней любви актрисы

Свадьба Заворотнюк и Чернышева

Фото: uznayvse.ru

В 2019 году Заворотнюк впервые показала четырехмесячную дочь от Чернышева. Позже актрису обвиняли в том, что она не сама родила Милу, а воспользовалась услугами суррогатной матери.

Заворотнюк больна раком: история последней любви актрисы

Анастасия Заворотнюк с мужем и дочерью Милой

Фото: hellomagazine.com

Отметим, что у Анастасии, и у Петра этот брак не первый. Так, Заворотнюк около года была женой немецкого бизнесмена Олафа Шварцкопфа. После развода актриса вышла замуж за предпринимателя Дмитрия Стрюкова. Во втором браке актриса родила дочь Анну и сына Майкла.

Заворотнюк больна раком: история последней любви актрисы

Сын и дочь Заворотнюк от второго брака

Фото: hellomagazine.com

После разрыва отношений со вторым мужем, на съемочной площадке "Моя прекрасная няня" у Заворотнюк случился роман с актером Сергеем Жигуновым, который ушел из семьи, ради напарницы по сериалу. Пара встречалась в течение двух лет с 2006 по 2008 годы. А потом на горизонте появился Петр Чернышов, и актриса не смогла противостоять чувствам.

Заворотнюк больна раком: история последней любви актрисы

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев

Фото из Instagram

Что касается фигуриста, то он ранее был женат на спортсменке Наталье Анненко, с которой прожил в браке около семи лет.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Персона
Анастасия Заворотнюк
Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel