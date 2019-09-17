Заворотнюк больна раком: история последней любви актрисы

У российской актрисы, звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк, которую госпитализировали в тяжелом состоянии, по данным СМИ диагностировали рак головного мозга. В больнице возле артистки бессменно находится ее муж, фигурист Петр Чернышев.

Отметим, что Заворотнюк недавно родила дочь Милу от Петра. OBOZREVATEL расскажет историю любви пары.

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев Фото из Instagram

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев существуют как супружеская пара уже около 11 лет. Актриса встретила будущего мужа в 2007 году на телешоу "Танцы со звездами". Фигурист не был с ней в паре, но почему-то сразу привлек внимание обаятельной звезды.

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев Фото из Instagram

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев Фото из Instagram

Они стали общаться после съемок и уже через месяц Анастасия повела Петра в дом своих родителей — знакомить. В 2008 году Петр предложил свою руку и сердце Анастасии. И это предложение было невероятно романтичным и запоминающимся — во время отдыха на острове в Средиземном море он вышел из волн с бриллиантовым колечком. Через месяц пара связала себя узами брака.

Свадьба Заворотнюк и Чернышева Фото: uznayvse.ru

В 2019 году Заворотнюк впервые показала четырехмесячную дочь от Чернышева. Позже актрису обвиняли в том, что она не сама родила Милу, а воспользовалась услугами суррогатной матери.

Анастасия Заворотнюк с мужем и дочерью Милой Фото: hellomagazine.com

Отметим, что у Анастасии, и у Петра этот брак не первый. Так, Заворотнюк около года была женой немецкого бизнесмена Олафа Шварцкопфа. После развода актриса вышла замуж за предпринимателя Дмитрия Стрюкова. Во втором браке актриса родила дочь Анну и сына Майкла.

Сын и дочь Заворотнюк от второго брака Фото: hellomagazine.com

После разрыва отношений со вторым мужем, на съемочной площадке "Моя прекрасная няня" у Заворотнюк случился роман с актером Сергеем Жигуновым, который ушел из семьи, ради напарницы по сериалу. Пара встречалась в течение двух лет с 2006 по 2008 годы. А потом на горизонте появился Петр Чернышов, и актриса не смогла противостоять чувствам.

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев Фото из Instagram

Что касается фигуриста, то он ранее был женат на спортсменке Наталье Анненко, с которой прожил в браке около семи лет.

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