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13 октября • обновлено в 11:45
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"Ведет себя, как королева!" Миддлтон запретила принцу Чарльзу видеться с внуком

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Мама герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон Кэрол Миддлтон запретила принцу Чарльзу видеться с его 6-летним внуком Джорджем.

Отмечается, что между членами королевской семьи и их ближайшими родственниками царят напряженные отношения, пишет International Business Times.

"Ведет себя, как королева!" Миддлтон запретила принцу Чарльзу видеться с внуком

delfi.lv

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"Они не дают мне возможности видеться с внуком. Кэрол добилась своего – она полностью заведует распорядком дня Джорджа и ведет себя так, будто она королева", – пожаловался принц Чарльз близким друзьям.

"Ведет себя, как королева!" Миддлтон запретила принцу Чарльзу видеться с внуком

hellomagazine.com

Как ранее писал OBOZREVATEL, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон и принц Уильям впервые привели детишек принца Джорджа и принцессу Шарлотту на футбольный матч.

В частности, семейство пришло поддержать футболистов на местный стадион Кэрроу-роуд.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Персоны
Кейт Миддлтон принц Чарльз принц Джордж
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