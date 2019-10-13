"Ведет себя, как королева!" Миддлтон запретила принцу Чарльзу видеться с внуком

Мама герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон Кэрол Миддлтон запретила принцу Чарльзу видеться с его 6-летним внуком Джорджем.

Отмечается, что между членами королевской семьи и их ближайшими родственниками царят напряженные отношения, пишет International Business Times.

delfi.lv

"Они не дают мне возможности видеться с внуком. Кэрол добилась своего – она полностью заведует распорядком дня Джорджа и ведет себя так, будто она королева", – пожаловался принц Чарльз близким друзьям.

hellomagazine.com

Как ранее писал OBOZREVATEL, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон и принц Уильям впервые привели детишек принца Джорджа и принцессу Шарлотту на футбольный матч.

В частности, семейство пришло поддержать футболистов на местный стадион Кэрроу-роуд.

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