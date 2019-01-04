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''Пузатик'': Осадчую заподозрили в новой беременности

1.1тЧитать материал на украинском

Поклонники украинской телеведущей и модели Кати Осадчей заподозрили, что она готовится стать мамой третий раз.

Так, Осадчая опубликовала на своей странице в Instagram фото с отдыха в Турции, на котором пользователи заметили у нее округлившийся живот. На снимке Катя позировала в белом легком сарафане на тонких бретельках и в купальнике под ним.

"Когда каждый день новая картина на небе", — написала ведущая.

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"Катя, вы что в положении?", "Выглядит беременной", "Очень красивая беременная женщина. Пузатик", — прокомментировали публикацию пользователи сети.

''Пузатик'': Осадчую заподозрили в новой беременности
''Пузатик'': Осадчую заподозрили в новой беременности
''Пузатик'': Осадчую заподозрили в новой беременности

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известная украинская телеведущая и модель Катя Осадчая обнародовала архивное семейное фото со старшим сыном Ильей. Снимок она опубликовала на своей странице в Instagram по случаю 16-го дня рождения Ильи.

Персона
Катя Осадчая
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