Процесс обратим: появилась неожиданная информация о Заворотнюк

Отек мозга, который якобы случился у больной раком российской актрисы Анастасии Заворотнюк, обратим.

Об этом заявил ведущий научный сотрудник ННПЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева Борис Холодов, передает "Газета.ру".

Он добавил, что через это состояние на тех или иных этапах диагностики, или лечения проходит достаточно большое количество пациентов, страдающих опухолями головного мозга.

По его словам, нужно определить, из-за чего развился отек, и есть ли какая-то "лечебная перспектива". Он подчеркнул, что иногда вместе с лечением опухоли уходят и осложнения, к которым относился и отек.

Онколог уточнил, что даже при опухоли мозга человек может сохранить трудоспособность на несколько ближайших лет, если лечение ведется правильно. Он также подчеркнул, что с неоперабельной опухолью можно прожить много лет.

Анастасия Заворотнюк Рамблер

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