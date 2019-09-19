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19 сентября • обновлено в 07:28
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Процесс обратим: появилась неожиданная информация о Заворотнюк

5.7т Читать материал на украинском

Отек мозга, который якобы случился у больной раком российской актрисы Анастасии Заворотнюк, обратим.

Об этом заявил ведущий научный сотрудник ННПЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева Борис Холодов, передает "Газета.ру".

Он добавил, что через это состояние на тех или иных этапах диагностики, или лечения проходит достаточно большое количество пациентов, страдающих опухолями головного мозга.

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По его словам, нужно определить, из-за чего развился отек, и есть ли какая-то "лечебная перспектива". Он подчеркнул, что иногда вместе с лечением опухоли уходят и осложнения, к которым относился и отек.

Онколог уточнил, что даже при опухоли мозга человек может сохранить трудоспособность на несколько ближайших лет, если лечение ведется правильно. Он также подчеркнул, что с неоперабельной опухолью можно прожить много лет.

Анастасия Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк

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Персона
Анастасия Заворотнюк
Место
Россия
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