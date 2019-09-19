Процесс обратим: появилась неожиданная информация о Заворотнюк

Отек мозга, который якобы случился у больной раком российской актрисы Анастасии Заворотнюк, обратим.
Об этом заявил ведущий научный сотрудник ННПЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева Борис Холодов, передает "Газета.ру".
Он добавил, что через это состояние на тех или иных этапах диагностики, или лечения проходит достаточно большое количество пациентов, страдающих опухолями головного мозга.
По его словам, нужно определить, из-за чего развился отек, и есть ли какая-то "лечебная перспектива". Он подчеркнул, что иногда вместе с лечением опухоли уходят и осложнения, к которым относился и отек.
Онколог уточнил, что даже при опухоли мозга человек может сохранить трудоспособность на несколько ближайших лет, если лечение ведется правильно. Он также подчеркнул, что с неоперабельной опухолью можно прожить много лет.
Анастасия Заворотнюк
Рамблер
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание — опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что артистка отменила спектакли в театре и перестала появляться на светских мероприятиях.
Соседи рассказали о шокирующем внешнем виде актрисы и сообщили о ее госпитализации.
Позже стало известно, что Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. По данным СМИ, ее ввели в медикаментозную кому.
На фоне болезни у нее развился частичный паралич правой части тела.
Нейрохирург Вячеслав Рак прокомментировал информацию о том, что актрису могли отключить от интенсивной терапии.
Позже СМИ сообщили, что актрису подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
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