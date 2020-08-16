Принц Уильям во время первой встречи обидел Меган Маркл – СМИ

Во время первой встречи принца Уильяма с актрисой Меган Маркл, которая состоялась в ноябре 2017 года, произошел неприятный инцидент, который не позволил им построить дружеские отношения.

Сам Гарри также был обижен отношением Уильяма к его избраннице. Об этом сообщили авторы нашумевшей книги о жизни герцогов Сассекских "Обретая свободу", пишет издание ELLE.

Как рассказала авторам книги одна из подруг Маркл, Меган очень волновалась перед встречей с Уильямом. Она боялась, что принц примет ее за очередную охотницу за деньгами и титулами и обойдется с ней жестко.

Принц Гарри с Меган Маркл и принц Уильям с Кейт Миддлтон

"Все прошло не совсем так, как ожидала она. Уильям не стал оказывать давление на Меган, но при этом не стал скрывать своего насмешливого отношения к ней", – рассказала знакомая герцогини.

В то же время, когда Гарри заговорил с Уильямом о своем желании сделать Меган Маркл предложение, старший принц предостерег младшего и назвал Маркл "шоу-герл" и намекнул, что нужно присмотреться к ней повнимательнее.

Авторы книги пишут, что Гарри был возмущен отношением Уильяма к его любимой и посчитал поведение Уильяма "унижением".

Как сообщал OBOZREVATEL, Меган Маркл и принц Гарри приобрели собственный дом в Санта-Барбаре (штат Калифорния, США), у российского олигарха, экс-совладельца РосЕвроБанка Сергея Гришина.

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