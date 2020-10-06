Приемная дочь Джеджулы попала в больницу: шоумен обвинил известное заведение в ее отравлении

Приемная дочь украинского шоумена Андрея Джеджулы Ангелина была госпитализирована в больницу с тяжелым отравлением. Это случилось после того, как девушка заказала еду в одном из киевских суши-баров.

Подробностями инцидента на личной странице в Instagram поделился сам Джеджула. По словам знаменитости, Ангелина провела в больнице четверо суток. Врачи обнаружили в ее организме опасные для жизни бактерии.

"Ангелина – дочь моей жены сделала заказ на дом из одного известного суши-бара и жестко отравилась! Это единственная еда, которую она ела в этот день! Температура доходила до 40,2! Не перестающая рвота, диарея и жуткие боли в животе! Итог: 1 день тщетных попыток домашнего лечения с вызовом скорой, 4 суток на стационаре в клинике "Борис" под практически постоянными капельницами, и бак посева с целым букетом опасных бактерий. Отравление произошло 22 сентября и до сих пор Ангелина на жесткой диете!" – заявил Джеджула.

Он также добавил, что заведение проигнорировал информацию об отравлении девочки. А также отметил, что они вместе с женой потратили на лечение Ангелины около 30 тысяч гривен.

"Мы связались с колл-центром и ни к чему это не привело! Мы уже потратили около 30 тысяч гривен на лечение, кучу времени и самое главное подвергли невероятной опасности здоровье нашей девочки! Более того, ее заказ доставили с опозданием и подарили в качестве бонуса рисовые чипсы и... Во всем этом было много жутко опасных бактерий", – подытожил Джеджула.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, шоумен Андрей Джеджула и модель Юлия Леус станут родителями. Это будет их первый общий ребенок. У супругов также есть дети от предыдущих браков: у Андрея – 11-летний сын Даниэль, а у Юлии – 18-летняя дочь Ангелина.