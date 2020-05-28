"Превратила в дармоедов": Ефремов высказался об артистах на карантине

Российский актер Михаил Ефремов пожаловался, что в связи с карантином из-за пандемии коронавируса артисты и сотрудники театров превратились в дармоедов.

Такое заявление актер сделал в интервью изданию "Спорт-Экспресс".

Михаил Ефремов glavcom.ua

В частности, журналист отметил, что эпидемия "ударила по зарплатам" футболистов, и предположил, что и артистов "эта беда тоже не обошла стороной". На что Ефремов ответил:

"Не просто не обошла, а шарахнула так, что превратила нас в дармоедов – театры закрыты, ни спектаклей, ни репетиций, съемок нет! У футболистов преимущество в том, что пусть и при пустых трибунах, но они могут продолжать зарабатывать на хлеб. А нам без зрителя не прожить. И даже гармонист с барабанщиком, которые веселят футболистов на матчах чемпионата Белоруссии, играть спектакли не помогут".

Михаил Ефремов omskinform.ru

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что жена народного артиста России Бориса Щербакова актриса Татьяна Бронзова высказалась об актерах, которые жалуются на свое финансовое состояние из-за карантина.

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