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8 апреля • обновлено в 21:46
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"Потім усе стане на свої місця..." Злободневное стихотворение Жадана поразило всю Украину

11.5т
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Известный украинский писатель Сергей Жадан опубликовал сильное стихотворение, которое в сети назвали неофициальным гимном карантина.

Соответствующая запись появилась 7 апреля на странице автора в Facebook. Поэт с болью написал: "Я буду першим, хто все прокляне, і хай тоді ніхто не почує мене... Потім усе стане на свої місця і літньому вечору не буде кінця".

Сергей Жадан

Сергей Жадан

Фото: kievsmi.net

Отметим, что за 19 часовсмомента публикации стихотворение собрало 2,1 тысячи лайков, около 95 комментариев и 495 репостов.

"Вы помогаете пережить эту тьму, эту ночь... Спасибо вам за ваше творчество", "Фантастическое стихотворение! Это своеобразный гимн той любви, которую необходимо сохранить в душе во время карантина", "Невероятные и такие необходимые сейчас слова", "Эпоха Жадана! Супер, большая украинская поэзия", – написали люди.

"Потім усе стане на свої місця..." Злободневное стихотворение Жадана поразило всю Украину
"Потім усе стане на свої місця..." Злободневное стихотворение Жадана поразило всю Украину
"Потім усе стане на свої місця..." Злободневное стихотворение Жадана поразило всю Украину
"Потім усе стане на свої місця..." Злободневное стихотворение Жадана поразило всю Украину
"Потім усе стане на свої місця..." Злободневное стихотворение Жадана поразило всю Украину

OBOZREVATEL предлагает своим читателям ознакомиться с полным текстом стихотворения:

Хай це буде найдовша ніч на землі,

і нас хай не буде видно на цьому тлі,

і вулиці наші, обжиті нами, старі,

хай освітлюють вуличні ліхтарі.

Хай це буде час для мовчань,

час, коли втрачає сенс кожне зі сперечань,

коли немає сенсу прощатися назавжди,

оскільки нікому з нас немає іти куди.

Хай я буду першим, хто все прокляне,

і хай тоді ніхто не почує мене,

хай всі далі думають, що мовчать усі,

що це б’ються хвилі на далекій косі.

Потім усе стане на свої місця

і літньому вечору не буде кінця,

і ніхто не згадає ці сутінки по містах,

тому що найлегше ми забуваємо саме страх.

Але доки час придивляється до темряви у собі,

доки мова змінюється, мов грунт по сівбі,

доки не минуло те, що мине,

доти звертай увагу на головне.

Завжди й постійно поруч були ті,

що вміли триматись любові навіть тоді,

коли не було як триматися взагалі

серед цієї найдовшої ночі, на цій землі.

Завжди були ті, що вибивалися з ночей

і щоразу скріплювали порядок речей

умінням любити й ділитися, ним одним.

Ось їхнє вміння і залишиться головним.

Заговори нині свою тишу, заговори.

Протяги на пагорбах, як прапори.

Око твоє вихоплює з цієї весни

барвники безкінечності і глибини.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее голливудский актер Сэмюэл Л. Джексон сочинил нецензурный стих о коронавирусе, в котором призвал зрителей оставаться дома и не нарушать условия карантина.

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Автор
Кристина Долматова
Тема
Коронавирус
Персона
Сергей Жадан
Место
Украина
Тег
карантин
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