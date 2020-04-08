"Потім усе стане на свої місця..." Злободневное стихотворение Жадана поразило всю Украину

Известный украинский писатель Сергей Жадан опубликовал сильное стихотворение, которое в сети назвали неофициальным гимном карантина.
Соответствующая запись появилась 7 апреля на странице автора в Facebook. Поэт с болью написал: "Я буду першим, хто все прокляне, і хай тоді ніхто не почує мене... Потім усе стане на свої місця і літньому вечору не буде кінця".
Сергей Жадан
Фото: kievsmi.net
Отметим, что за 19 часовсмомента публикации стихотворение собрало 2,1 тысячи лайков, около 95 комментариев и 495 репостов.
"Вы помогаете пережить эту тьму, эту ночь... Спасибо вам за ваше творчество", "Фантастическое стихотворение! Это своеобразный гимн той любви, которую необходимо сохранить в душе во время карантина", "Невероятные и такие необходимые сейчас слова", "Эпоха Жадана! Супер, большая украинская поэзия", – написали люди.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям ознакомиться с полным текстом стихотворения:
Хай це буде найдовша ніч на землі,
і нас хай не буде видно на цьому тлі,
і вулиці наші, обжиті нами, старі,
хай освітлюють вуличні ліхтарі.
Хай це буде час для мовчань,
час, коли втрачає сенс кожне зі сперечань,
коли немає сенсу прощатися назавжди,
оскільки нікому з нас немає іти куди.
Хай я буду першим, хто все прокляне,
і хай тоді ніхто не почує мене,
хай всі далі думають, що мовчать усі,
що це б’ються хвилі на далекій косі.
Потім усе стане на свої місця
і літньому вечору не буде кінця,
і ніхто не згадає ці сутінки по містах,
тому що найлегше ми забуваємо саме страх.
Але доки час придивляється до темряви у собі,
доки мова змінюється, мов грунт по сівбі,
доки не минуло те, що мине,
доти звертай увагу на головне.
Завжди й постійно поруч були ті,
що вміли триматись любові навіть тоді,
коли не було як триматися взагалі
серед цієї найдовшої ночі, на цій землі.
Завжди були ті, що вибивалися з ночей
і щоразу скріплювали порядок речей
умінням любити й ділитися, ним одним.
Ось їхнє вміння і залишиться головним.
Заговори нині свою тишу, заговори.
Протяги на пагорбах, як прапори.
Око твоє вихоплює з цієї весни
барвники безкінечності і глибини.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее голливудский актер Сэмюэл Л. Джексон сочинил нецензурный стих о коронавирусе, в котором призвал зрителей оставаться дома и не нарушать условия карантина.
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