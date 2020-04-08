"Потім усе стане на свої місця..." Злободневное стихотворение Жадана поразило всю Украину

Известный украинский писатель Сергей Жадан опубликовал сильное стихотворение, которое в сети назвали неофициальным гимном карантина.

Соответствующая запись появилась 7 апреля на странице автора в Facebook. Поэт с болью написал: "Я буду першим, хто все прокляне, і хай тоді ніхто не почує мене... Потім усе стане на свої місця і літньому вечору не буде кінця".

Сергей Жадан Фото: kievsmi.net

Отметим, что за 19 часовсмомента публикации стихотворение собрало 2,1 тысячи лайков, около 95 комментариев и 495 репостов.

"Вы помогаете пережить эту тьму, эту ночь... Спасибо вам за ваше творчество", "Фантастическое стихотворение! Это своеобразный гимн той любви, которую необходимо сохранить в душе во время карантина", "Невероятные и такие необходимые сейчас слова", "Эпоха Жадана! Супер, большая украинская поэзия", – написали люди.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям ознакомиться с полным текстом стихотворения:

Хай це буде найдовша ніч на землі,

і нас хай не буде видно на цьому тлі,

і вулиці наші, обжиті нами, старі,

хай освітлюють вуличні ліхтарі.

Хай це буде час для мовчань,

час, коли втрачає сенс кожне зі сперечань,

коли немає сенсу прощатися назавжди,

оскільки нікому з нас немає іти куди.

Хай я буду першим, хто все прокляне,

і хай тоді ніхто не почує мене,

хай всі далі думають, що мовчать усі,

що це б’ються хвилі на далекій косі.

Потім усе стане на свої місця

і літньому вечору не буде кінця,

і ніхто не згадає ці сутінки по містах,

тому що найлегше ми забуваємо саме страх.

Але доки час придивляється до темряви у собі,

доки мова змінюється, мов грунт по сівбі,

доки не минуло те, що мине,

доти звертай увагу на головне.

Завжди й постійно поруч були ті,

що вміли триматись любові навіть тоді,

коли не було як триматися взагалі

серед цієї найдовшої ночі, на цій землі.

Завжди були ті, що вибивалися з ночей

і щоразу скріплювали порядок речей

умінням любити й ділитися, ним одним.

Ось їхнє вміння і залишиться головним.

Заговори нині свою тишу, заговори.

Протяги на пагорбах, як прапори.

Око твоє вихоплює з цієї весни

барвники безкінечності і глибини.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее голливудский актер Сэмюэл Л. Джексон сочинил нецензурный стих о коронавирусе, в котором призвал зрителей оставаться дома и не нарушать условия карантина.

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