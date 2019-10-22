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22 октября • обновлено в 12:59
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"Получаем максимум удовольствия": Потап раскрыл интимные подробности жизни с Каменских

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Украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко (Потап) рассказал о своей жизни с певицей Настей Каменских (NK).

Так, в интервью программе "Ходят слухи" он поделился, что возлюбленная делает его безумно счастливым. Они с ней дурачатся как дети и получают максимум удовольствия друг од друга (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Потап и Настя Каменских

Потап и Настя Каменских

Фото из Instagram

"Настя создает мне большое счастье. Мы вчера как дети с ней дурачились на кухне. Она вернулась с какой-то вечеринки с огромным накладным волосами, на высоченных каблуках, с мушкой на лице. Совсем другая девочка, из таких Insta-телок. Боже, как она мне понравилась! Мы веселились с ней, получали максимум удовольствия", — рассказал Потап.

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Также шоумен признался, что они с Настей пытаются найти время, чтобы просто побыть вдвоем, погулять на природе.

Потап и Настя Каменских

Потап и Настя Каменских

Фото из Instagram

"Она готовит, мы вместе занимаемся спортом, собачкой. Выделили недавно время, пошли в парк. Мы собрали листья, каштаны. В общем, какие-то такие вещи классные. Очень круто", — отметил Потап.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Алексей Потапенко (Потап) Настя Каменских (NK)
Место
Украина
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