"Последний шанс спасти Сенцова": украинский поэт предложил неожиданное решение проблемы

Известный украинский писатель Сергей Жадан запустил флешмоб в поддержку незаконно осужденного в России режиссера Олега Сенцова.

Поэт призвал общественность обратиться к президенту США Дональду Трампу в Twitter, оставив комментарий с просьбой повлиять на президента РФ Владимира Путина и помочь сохранить жизнь режиссера и жизни других 64 украинских политзаключенных.

"Сегодня день рождения Олега Сенцова. Постоянно возникает вопрос - чем мы можем ему помочь? Вот такая инициатива, стоит поддержать. Друзья, идет 58-й день голодания (на самом деле идет 61-й день голодания. - Ред.) Олега Сенцова. Фактически два месяца без еды! Если не случится чудо, он погибнет. Наш последний шанс - это достучаться через Twitter к президенту США накануне его встречи 16.07 с х*йлом в Хельсинки", - отметил Жадан на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что после личной просьбы президента Турции Эрдогана на свободу вышли незаконно осужденные в оккупированном Крыму представители Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз. А буквально несколько дней назад после скандала на чемпионате мира по футболу сотни пользователей устроили флешмоб странице FIFA в Facebook.

"Трамп - лидер единственной сверхдержавы в современном мире и ему очень тяжело отказать. Зайди на Twitter Дональда Трампа и оставь комментарий: "Mister President, the political prisoner Oleg Sentsov is already for 58 days on a hunger strike in Russian prison. Please save his life and the lives of other 64 Ukrainian political prisoners in #FreeSentsov #LetMyPeopleGo". Если кто-то из Вас не зарегистрирован на Twitter.com, пожалуйста уделите этому пару минут, ведь шанс на жизнь для наших пленников того стоит. Пленники будут жить! Победа будет за нами! Слава Украине!"- написал Жадан.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием к властям РФ освободить всех украинских политзаключенных. 9 июня он написал письмо правозащитникам Николаю и Татьяне Щур, в котором рассказал, что не собирается сдаваться.

Олег Сенцов, Россия, тюрьма

18 июня в России объявили о возможном обмене украинца. Но уже на следующий день стало известно, что РФ сорвала договоренности по политзаключенным.

В пятницу, 6 июля, в Москве прошел концерт в поддержку Олега Сенцова. На нем выступили Андрей Макаревич, Лия Ахеджакова, Виктор Шендерович и другие российские деятели культуры.

Накануне в сети также появился полный текст письма Сенцова из российской тюрьмы.