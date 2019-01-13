''Пошлость'': Лобода разозлила фанатов вульгарным фото

Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, разозлила поклонников новым фото. Снимок был сделан во время зимнего отдыха звезды на Мальдивах.

На фото, которое Лобода разместила на своей странице в социальной сети Instagram, она обнажила ноги прикрыв интимные места рукой.

instagram.com/lobodaofficial

Пользователи сети отметили, что фото слишком пошлое.

"Надоела показывать обнаженность", "Пошлость", "Строит из себя, а на самом деле вульгарная", - пишут фолловеры певицы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лобода вместе с дочерью отдыхала в пятизвездочном отеле Soneva Fushi на острове Кунфунаду. Каждый номер являет собой отдельную просторную виллу с персональным выходом на пляж, частным садом и многими другими преимуществами.

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