Популярный в РФ актер сделал предложение возлюбленной в прямом эфире

Российский актер Алексей Кравченко сделал предложение своей возлюбленной Надежде Борисовой в прямом эфире шоу "Секрет на миллион". Пара вместе уже 15 лет.

Борисова ответила мужчина "да" и даже расплакалась. Ролик опубликован на официальном Youtube-канале шоу. (Чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Скриншот из видео

"Выходи за меня. У меня много минусов — но твои минусы я обожаю больше всего", — сказал Кравченко.

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Растроганная Надежда ответила "да". Роспись планируется в середине февраля — влюбленные надеются успеть подготовиться ко Дню Святого Валентина.

Как ранее писал OBOZREVATEL, шоумен Владимир Остапчук отреагировал на резкую критику в соцсетях и поскандалил из-за своего развода с Еленой Войченко.

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