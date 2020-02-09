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9 февраля • обновлено в 18:57
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Популярный в РФ актер сделал предложение возлюбленной в прямом эфире

7.8т
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Российский актер Алексей Кравченко сделал предложение своей возлюбленной Надежде Борисовой в прямом эфире шоу "Секрет на миллион". Пара вместе уже 15 лет.

Борисова ответила мужчина "да" и даже расплакалась. Ролик опубликован на официальном Youtube-канале шоу. (Чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Актер из РФ сделал предложение невесте в прямом эфире

Скриншот из видео

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"Выходи за меня. У меня много минусов — но твои минусы я обожаю больше всего", — сказал Кравченко.
Актер из РФ сделал предложение невесте в прямом эфире

Скриншот из видео

Актер из РФ сделал предложение невесте в прямом эфире

Скриншот из видео

Растроганная Надежда ответила "да". Роспись планируется в середине февраля — влюбленные надеются успеть подготовиться ко Дню Святого Валентина.

Как ранее писал OBOZREVATEL, шоумен Владимир Остапчук отреагировал на резкую критику в соцсетях и поскандалил из-за своего развода с Еленой Войченко.

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.

Автор
Мария Дидык
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Бедная Борисова - 15 лет ждала милости от этого ут-ыр-ка
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Одиозный Сергей, по-вашему, все женщины спят и видят и только и мечтают, чтобы их замуж позвали? Может, она до него раза три замуж ходила
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asfasf vladimir
asfasf vladimir
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