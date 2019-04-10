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Популярный российский актер из "Миротворца" написал письмо "президенту Зеленскому"

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Российский актер, писатель и драматург Евгений Гришковец, который числится в списках "Миротворца", обратился с письмом к кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому с просьбой отменить запрет на въезд российским звездам в случае победы на выборах.

Гришковец написал об этом в блоге на "Эхо Москвы". По словам актера, Зеленский приснился ему во сне: там он был уже президентом Украины, а Гришковец обратился к нему с посланием.

Популярный российский актер из "Миротворца" написал письмо "президенту Зеленскому"

Публикуем текст письма полностью, с сохранением орфографии и стиля автора.

"Президенту Украины Владимиру Зеленскому от российского писателя и актера Евгения Гришковца.

Уважаемый господин президент!

Обращаюсь к Вам исключительно от собственного лица и по личной инициативе. Прошу к моей просьбе отнестись с вниманием и уверяю Вас в подлинном уважении и почтении к вашей должности и занимаемому посту.

От всей души прошу Вас в самом ближайшем времени отменить запрет на въезд в Украину российским деятелям науки, искусства и культуры, список которых представлен на украинском сайте "Миротворец". Я не обращался с этой просьбой к предыдущему президенту Украины, поскольку именно при нем список целого ряда российских учёных, музыкантов, писателей, режиссёров и артистов появился, регулярно дополнялся и запрет на въезд лиц, внесенных в этот список, поддерживался на государственном уровне. Вижу само наличие запретных списков для деятелей науки и культуры как проявление отказа от цивилизованного устройства государства и общества.

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Вы, как человек долго и профессионально занимавшийся сценическим и литературным творчеством, прекрасно знаете, что запрет культурных контактов, отказ российским артистам и писателям в возможности выступлений, встреч со зрителями, читателями, с широкой общественностью Украины, препятствие распространению литературных произведений – это даже не проявление цензуры, а ничем не оправданное средневековье и мракобесие. От существующего запрета страдают прежде всего граждане Украины.

Особенно сильно это касается тех, кто любит театр. Если кино, литературные произведения, музыка доступны украинцам благодаря интернету, то театр, балет, современная хореография и вокальное искусство не может быть оцифровано и воспринято с экрана компьютера. Ничто не может заменить живого контакта читателей с писателями во время творческих встреч. И всякому писателю и театральному деятелю необходим неразрывный контакт со своими читателями и зрителями, каковых у российских деятелей культуры в Украине великое множество.

Многочисленные граждане Украины из всех без исключения регионов при любой возможности приезжают в Москву и Санкт-Петербург на заметные премьеры, концерты и выставки. По собственным наблюдениям могу сказать следующее: когда мои спектакли проходят в республике Беларусь или я исполняю спектакли в Кишинёве, Риге или Таллинне, ко мне всегда подходят десятки граждан Украины, которые специально приезжают, чтобы посмотреть мой новый спектакль. Гражданам Украины проще приехать в эти страны, чем посетить Россию. А многие украинские государственные служащие не решаются поехать даже в ближайшие к Харькову Белгород или Воронеж, опасаясь неприятностей на службе.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

112 Украина

Все эти люди говорят о том, что ощущают себя осиротевшими и оторванными от тех культурных событий, которые происходят в России. Они рассказывают о том, с каким трудом получают книги современных российских писателей, и страдают от того, что продажа российских книг в Украине запрещена. Я неоднократно слышал, что именно от этого отрыва от культурных процессов, происходящих в России, люди испытывают наибольшие сомнения по поводу событий, произошедших в 2014 году.

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Господин президент, я уверен, что отказ от запрета на въезд российских деятелей культуры и науки будет воспринят с радостью и воодушевлением как в России, так и в Украине. Это будет очень важным шагом к попытке поиска диалога и надежды на нормализацию отношений между нашими странами. Я прекрасно понимаю, что многие российские артисты, режиссеры и писатели отметились эмоциональными, жёсткими и болезненными высказываниями по поводу произошедшего и происходящего в Украине. Они нелицеприятно высказались и высказываются об украинском политическом истеблишменте и, возможно, лично о Вас. Они не признают героями тех исторических деятелей, которые в сегодняшней Украине признаны таковыми. Однако это не может являться поводом и причиной для запрета на их художественные произведения, поскольку в подлинно художественных произведениях нет и не может быть ничего антигуманного и провокационного. В противном случае – это не художественные произведения.

Я также знаю, что к въезду в Украину запрещены те деятели культуры и науки, которые побывали после 2014 года в Крыму. Господин президент, граждане России, и я в том числе, как законопослушный гражданин своего государства, посещаем Крым, не нарушая законов Российской федерации, и поэтому мы не видим и не понимаем, почему это может вызывать такую жёсткую реакцию Украины. А если говорить просто по-человечески, то мы, артисты, едем в Крым к тем самым зрителям, которые и были нашими зрителями до 2014 года. Можно, конечно, сказать, что в Донецке и Луганске тоже остались те же зрители, которые проживали там до известных событий. И я с удовольствием, как и многие мои коллеги, поехал бы выступить в эти города. Но для нас, как для законопослушных граждан, это невозможно, поскольку предполагает незаконное пересечение границы России и Украины по существующему в России законодательству. А официальный въезд в Украину нам запрещен. Проще говоря, нельзя осуждать российских деятелей культуры за их суждения и поступки, которые не являются уголовными преступлениями.

Необходимо отказаться от запрета на въезд наших артистов и деятелей культуры в Украину к вашим зрителям, слушателям и читателям. Со стороны России никакого, даже слабого намёка на запрет на въезд украинских актеров, музыкантов, режиссёров и деятелей науки не существует. Более того, украинским исполнителям не приходится скрывать, что они из Украины. Я скажу больше: они, наоборот, подчёркивают в России, что они приехали из Украины, потому что это является, скорее, рекламой, чем наоборот…".

По словам Гришковца, такой сон он действительно видел, а все написанное не является ложью.

"Я не лукавлю, мне действительно приснился этот сон. Я не смогу в этом убедить тех, кто мне не верит, но это было именно так. Так что написанное мною — это не попытка высказаться Эзоповым языком. Своими снами я пока не научился управлять", — заключил он.

Напомним, что Гришковцу был запрещен въезд в Украину не только из-за его поездок в Крым, но также и из-за интервью, в котором он назвал аннексию полуострова законной.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский записал новое видеообращение к украинцам. Он призвал их объединиться для общего будущего и не допустить раскола из-за разногласий. Кандидат в президенты призвал людей не разделяться на "малороссов и вышиватников, быдло и хохлов".

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.

Персоны
Владимир ЗеленскийЕвгений Гришковец
Место
Россия
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Повылазят теперь деятели, без которых мы с вами "страдали" все это время. Поездили по своим зажопинскам и мухосранскам и теперь потянуло в Украину. Приедут нас учить жить и конечно демокраитии. А как же! У них с этим все нормально. Только для того, чтобы этот мусор не появился в Украине, буду голосовать против Зеленского!
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Іванов Іван
Іванов Іван
Так ведь и так можете свободно бывать в Украине: Крым, Донецк, Луганск. Ну а с Киевом и Одессой - это годков через 20.
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Борисс Робот
Борисс Робот
надо ему еще талоны на усиленное питание выдать...
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