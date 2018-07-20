Пользователи Google жестко потроллили Дональда Трампа

Самый популярный среди пользователей сети поисковик Google начал выдавать фотографии американского президента Дональда Трампа в ответ на запрос "idiot" ("идиот").

Как отмечает Fortune, результаты выдачи по заданному слову изменились благодаря усилиям пользователей форума Reddit и ряду публикаций в СМИ.

Фото Дональда Трампа стали отображаться по этому запросу вскоре после того, как гаранта потроллили британцы - накануне его визита в Великобританию пользователи сети вернули в музыкальные чарты некогда популярную песню группы Green Day "American Idiot" ("Американский идиот").

Идею подхватили пользователи форума Reddit, которые массово начали постить в сети фотографии президента США с подписью "idiot". Поисковая система Google стала индексировать скопление изображений с указанным поисковым словом, при этом о флешмобе написали десятки СМИ, что вывело фотографии Дональда Трампа по указанному запросу в топы поисковой выдачи.

Напомним, в июне 2018 года американский актер Роберт де Ниро выразил свое недовольство президентом США Дональдом Трампом, обматерив его в прямом эфире премии Tony Awards, которая проходила в Нью-Йоркском Radio City Music Hall.

В ответ на оскорбления Дональд Трамп назвал 74-летнего киноактера "человеком с низким IQ".

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