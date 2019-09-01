Полуголые Добрынин и Квиткова показали горячее фото

Главный герой девятого сезона романтического реалити-шоу "Холостяк-9" Никита Добрынин показал горячее фото со своей возлюбленной Дашей Квитковой.

Соответствующий кадр, на котором парочка показывает татуировки в одном лишь нижнем белье, он опубликовал на своей странице в Instagram, вызвав ажиотаж среди поклонников.

"Любовь – не конкуренция, не соревнование, не взаимовыгодный обмен и не купля-продажа. Так что, если ты, сделав человеку добро, тут же ждешь от него того же, ты точно не той дорогой идешь. Когда человек любит, его поступки идут от сердца, без ожидания чего-то взамен. Это то, чему мы учимся и к чему стремимся", – подписал Добрынин.

Он добавил, что они с Квитковой любят пробовать что-то новое вместе, особенно если кто-то из них выходит за рамки своей зоны комфорта.

"Только так можно побороть свой страх и предрассудки, а это сближает. Так самые внимательные сразу заметили в сториз, неделю назад мы сделали себе тату. У Даши уже было несколько, а вот я особого не хотел себе набивать, но периодически задумывался. Искал повод, потом лучшую надпись... В итоге в один из дней я решился сразу на две татуировки. И доволен, ведь если хочется, нужно делать. Так я во всем", – резюмировал Добрынин.

Поклонники бурно отреагировали на столь откровенный кадр. Многие посоветовали парочке пожениться и обзавестись детьми, а не демонстрировать интимные фото.

"Лучше поженитесь и обрадуйте пополнением в семье! А татушечки и интимные фотки как детский сад", "Отличная влюбленная пара. Красиво смотритесь вместе. Счастья и любви", "Крутая фотка", "Невероятные", "Красивая пара", – написали в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Холостяк-9" стартовал 8 марта 2019 года. 25 участниц старались удивить главного героя. К последнему выпуску в финале остались две девушки: Лилия и Даша.

Финальные свидания начались очень плохо. Девушки стали капризничать. Но завершилось все со страстью: Никита раздел участниц.

В результате главный герой отправил Лилию домой, а Даше надел на палец заветное кольцо. Выбор Добрынина вызвал ажиотаж в сети. Пользователи заметили важный нюанс: Даша пришла на финальную церемонию в белом платье, а Лилия — в черном. Из-за этого поклонники шоу посчитали, что выбор был известен заранее.

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