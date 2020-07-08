Подруга умершей Фриске поделилась редким фото с ней

Подруга умершей российской певицы Жанны Фриске, бизнесвумен Катя Цветова, опубликовала редкую фотографию с артисткой.

Соответствующим снимком женщина поделилась на личной странице в Instagram в честь дня рождения Жанны, которой 8 июня могло бы исполниться 46 лет. По словам Цветовой, этот кадр она показывает впервые.

"Мы бы могли сейчас праздновать ее день рождения в Москве, а может в Геленджике, как на этом фото. Неважно где быть, важно, что внутри и кто рядом. Нам было рядом хорошо. Потому что мы разрешали быть себе настоящими. И не только хорошими девочками из приличных семей, а и плохими, свободными, неудобными, дерзкими. Это фото выставляется впервые и оно сейчас выражает все то, что у меня внутри. Не будешь для всех хорошей. Да и не надо. С днем рождения, наша Жанна! С любовью и благодарностью. Твоя Кэт", – написала она.

Жанна Фриске и Катя Цветова (Instagram Кати Цветовой)

Напомним: Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года от рака мозга. Со злокачественной неоперабельной опухолью певица боролась около двух лет.

Как ранее писал OBOZREVATEL, сестра покойной Жанны Фриске Наталья опубликовала трогательный пост, в котором обратилась к 7-летнему сыну певицы. Так, она поздравила Платона с днем рождения и написала, что надеется: наступит день и он все поймет и воссоединится с семьей мамы.