Победительница "Холостяка" показала голые ягодицы (Instagram Даши Ульяновой).
Победительница реалити-шоу "Холостяк-10" Даша Ульянова поделилась с поклонниками очередным пикантным фото.
Так, на нем девушка позировала в откровенном черном боди, продемонстрировав пышные ягодицы. Соответствующий снимок Ульянова опубликовала на личной странице в Instagram.
Даша Ульянова показала пышные ягодицы (Instagram Даши Ульяновой)
Публикация Даши вызвала ажиотаж в сети. Поклонники засыпали ее восторженными комментариями.
"Бомба", "Ж*па огонь", "Вау", "Какое фото супер сексуальное", "Такая красотка", – написали люди.
Победительница "Холостяка" засветила голые ягодицы. Фото
Победительница "Холостяка" засветила голые ягодицы. Фото
Победительница "Холостяка" засветила голые ягодицы. Фото
Победительница "Холостяка" засветила голые ягодицы. Фото
Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Даши Ульяновой, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.
Даша Ульянова засветила пышную грудь (Instagram Даши Ульяновой)
Даша Ульянова позирует топлес (Instagram Даши Ульяновой)
Даша Ульянова в пикантной фотосессии (Instagram Даши Ульяновой)
Даша Ульянова сексуально позирует на камеру (Instagram Даши Ульяновой)
Соблазнительная Даша Ульянова (Instagram Даши Ульяновой)
Ранее OBOZREVATEL публиковал подборку из откровенных фото победительницы "Холостяка-10" Даши Ульяновой, которыми она в последнее время делилась на своей странице в Instagram.
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