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Победительница "Холостяка" засветила голые ягодицы. Фото

Юля Ухина
Юля Ухина
Люди
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Победительница 'Холостяка' засветила голые ягодицы. Фото

Победительница "Холостяка" показала голые ягодицы (Instagram Даши Ульяновой).

Победительница реалити-шоу "Холостяк-10" Даша Ульянова поделилась с поклонниками очередным пикантным фото.

Так, на нем девушка позировала в откровенном черном боди, продемонстрировав пышные ягодицы. Соответствующий снимок Ульянова опубликовала на личной странице в Instagram.

Даша Ульянова показала пышные ягодицы (Instagram Даши Ульяновой)

Даша Ульянова показала пышные ягодицы (Instagram Даши Ульяновой)

Публикация Даши вызвала ажиотаж в сети. Поклонники засыпали ее восторженными комментариями.

"Бомба", "Ж*па огонь", "Вау", "Какое фото супер сексуальное", "Такая красотка", – написали люди.

Победительница "Холостяка" засветила голые ягодицы. Фото

Победительница "Холостяка" засветила голые ягодицы. Фото

Победительница "Холостяка" засветила голые ягодицы. Фото

Победительница "Холостяка" засветила голые ягодицы. Фото

Победительница "Холостяка" засветила голые ягодицы. Фото

Победительница "Холостяка" засветила голые ягодицы. Фото

Победительница "Холостяка" засветила голые ягодицы. Фото

Победительница "Холостяка" засветила голые ягодицы. Фото

Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Даши Ульяновой, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.

Даша Ульянова засветила пышную грудь (Instagram Даши Ульяновой)

Даша Ульянова засветила пышную грудь (Instagram Даши Ульяновой)

Даша Ульянова позирует топлес (Instagram Даши Ульяновой)

Даша Ульянова позирует топлес (Instagram Даши Ульяновой)

Даша Ульянова в пикантной фотосессии (Instagram Даши Ульяновой)

Даша Ульянова в пикантной фотосессии (Instagram Даши Ульяновой)

Даша Ульянова сексуально позирует на камеру (Instagram Даши Ульяновой)

Даша Ульянова сексуально позирует на камеру (Instagram Даши Ульяновой)

Соблазнительная Даша Ульянова (Instagram Даши Ульяновой)

Соблазнительная Даша Ульянова (Instagram Даши Ульяновой)

Ранее OBOZREVATEL публиковал подборку из откровенных фото победительницы "Холостяка-10" Даши Ульяновой, которыми она в последнее время делилась на своей странице в Instagram.

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