Победительница реалити-шоу "Холостяк-10" Даша Ульянова поделилась с поклонниками очередным пикантным фото.

Так, на нем девушка позировала в откровенном черном боди, продемонстрировав пышные ягодицы. Соответствующий снимок Ульянова опубликовала на личной странице в Instagram.

Даша Ульянова показала пышные ягодицы (Instagram Даши Ульяновой)

Публикация Даши вызвала ажиотаж в сети. Поклонники засыпали ее восторженными комментариями.

"Бомба", "Ж*па огонь", "Вау", "Какое фото супер сексуальное", "Такая красотка", – написали люди.

Победительница "Холостяка" засветила голые ягодицы. Фото

Победительница "Холостяка" засветила голые ягодицы. Фото

Победительница "Холостяка" засветила голые ягодицы. Фото

Победительница "Холостяка" засветила голые ягодицы. Фото

Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Даши Ульяновой, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.

Даша Ульянова засветила пышную грудь (Instagram Даши Ульяновой)

Даша Ульянова позирует топлес (Instagram Даши Ульяновой)

Даша Ульянова в пикантной фотосессии (Instagram Даши Ульяновой)

Даша Ульянова сексуально позирует на камеру (Instagram Даши Ульяновой)

Соблазнительная Даша Ульянова (Instagram Даши Ульяновой)

Ранее OBOZREVATEL публиковал подборку из откровенных фото победительницы "Холостяка-10" Даши Ульяновой, которыми она в последнее время делилась на своей странице в Instagram.

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