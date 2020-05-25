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25 мая • обновлено в 20:01
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Победительница "Холостяк-10" разделась на камеру: пикантное фото

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Победительница романтического реалити-шоу "Холостяк-10", гимнастка Даша Ульянова поделилась с поклонниками пикантным фото.

Так, на нем девушка позировала в леопардовом пуховике и трусиках. Соответствующий снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.

Победительница "Холостяк-10" Даша Ульянова

Победительница "Холостяк-10" Даша Ульянова

Фото: instagram/dasha_ulyanovaa

"Фото с колечком должны быть разными", – написала Даша.

Даша Ульянова сексуально позирует на камеру

Даша Ульянова сексуально позирует на камеру

Фото: instagram/dasha_ulyanovaa

Поклонники пришли в восторг от нового снимка девушки и засыпали ее комплиментами.

Победительница "Холостяк-10" разделась на камеру: пикантное фото
Победительница "Холостяк-10" разделась на камеру: пикантное фото
Победительница "Холостяк-10" разделась на камеру: пикантное фото
Победительница "Холостяк-10" разделась на камеру: пикантное фото

Ранее OBOZREVATEL публиковала самые откровенны фото Даши Ульяновой, которыми она в последнее время делилась на своей странице в Instagram.

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Автор
Кристина Долматова
Место
Украина
Теги
Холостяк-10 шоу-бизнес шоу
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