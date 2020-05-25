Победительница "Холостяк-10" разделась на камеру: пикантное фото

Победительница романтического реалити-шоу "Холостяк-10", гимнастка Даша Ульянова поделилась с поклонниками пикантным фото.

Так, на нем девушка позировала в леопардовом пуховике и трусиках. Соответствующий снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.

Победительница "Холостяк-10" Даша Ульянова Фото: instagram/dasha_ulyanovaa

"Фото с колечком должны быть разными", – написала Даша.

Даша Ульянова сексуально позирует на камеру Фото: instagram/dasha_ulyanovaa

Поклонники пришли в восторг от нового снимка девушки и засыпали ее комплиментами.

Ранее OBOZREVATEL публиковала самые откровенны фото Даши Ульяновой, которыми она в последнее время делилась на своей странице в Instagram.

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