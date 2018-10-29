Песков и Захарова засветились на премьере фильма про Крымский мост

В понедельник, 29 октября, в концертном зале "Зарядье" в Москве состоялся премьерный показ российского фильма "Крымский мост. Сделано с любовью!".

Об этом рассказал режиссер картины Тигран Кеосаян в интервью российскому изданию RT.

В фильме идет повествование историй приезжих строителей и жителей Керчи и Тамани, вокруг которых разворачивается "стройка века".

На премьере фильма, в частности, присутствовал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков со своей супругой Татьяной Навкой.

Также не пропустила первый показ фильма и официальный представитель МИД России Мария Захарова, которая появилась на публике в странном кимоно.

В российский прокат картина должна выйти 1 ноября.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, эксперт-международник Руслан Осипенко заявил, что Европейский Союз специально не противодействовал строительству Крымского моста. Ведь в таком случае их вмешательство могло бы быть одноразовым и закончиться вместе с приостановкой строительства.