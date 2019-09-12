"Пересел в инвалидное кресло": звезда "Поле Чудес" получил серьезную травму

Ведущий "Поле чудес" Леонид Якубович вернулся с отдыха в Черногории в инвалидном кресле. Мужчина повредил колено в бассейне.

Несмотря на травму, он продолжает готовиться к съемкам программы, пишет Super.

"Он отдыхал в Черногории, плавал в бассейне и, когда поднимался, ударился коленом. Было подозрение на перелом, колено распухло, поэтому пересел на инвалидное кресло. Московские врачи перелом не подтвердили, только сильный ушиб. Сейчас Леонид Аркадьевич лечит колено и готовится к съемкам "Поля чудес", — заявил представитель телеведущего.

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