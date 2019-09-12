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12 сентября • обновлено в 10:51
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"Пересел в инвалидное кресло": звезда "Поле Чудес" получил серьезную травму

2.1т Читать материал на украинском

Ведущий "Поле чудес" Леонид Якубович вернулся с отдыха в Черногории в инвалидном кресле. Мужчина повредил колено в бассейне.

Несмотря на травму, он продолжает готовиться к съемкам программы, пишет Super.

"Пересел в инвалидное кресло": звезда "Поле Чудес" получил серьезную травму
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"Он отдыхал в Черногории, плавал в бассейне и, когда поднимался, ударился коленом. Было подозрение на перелом, колено распухло, поэтому пересел на инвалидное кресло. Московские врачи перелом не подтвердили, только сильный ушиб. Сейчас Леонид Аркадьевич лечит колено и готовится к съемкам "Поля чудес", — заявил представитель телеведущего.

Леонид Якубович вынужден передвигаться в инвалидном кресле. После отдыха в Черногории звезда капитал-шоу "Поле чудес" оказался в инвалидной коляске. Гражданский журналист Super случайно заметил 74-летнего Леонида Аркадьевича вместе с женой в аэропорту города Тиват. Помощник телеведущего рассказал, в каком состоянии находится звезда Первого канала. ⠀ "Он отдыхал в Черногории, плавал в бассейне и, когда поднимался, ударился коленом. Было подозрение на перелом, колено распухло, поэтому пересел на инвалидное кресло. Московские врачи перелом не подтвердили, только сильный ушиб. Сейчас Леонид Аркадьевич лечит колено и готовится к съемкам "Поля чудес", — поделился с Super представитель телеведущего. #леонидякубович

Публикация от SUPER (@super.ru)

Как ранее писал OBOZREVATEL, популярная в России актриса, сыгравшая главную роль в сериале "Моя прекрасная няня", Анастасия Заворотнюк после слухов о раке шокировала изменениями во внешнем виде.

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Персона
Леонид Якубович
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70rus xxx
70rus xxx
Это в раздел главных новостей.Как же,у Лени коленка вава.
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