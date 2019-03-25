"Откроем все карты?" Дан Балан нежно укусил Тину Кароль в эфире "Голосу Країни"

В сети появился анонс следующего выпуска шоу "Голос Країни-9", на котором певица Тина Кароль и музыкант Дан Балан (Dan Balan) засветились в объятиях друг друга. Пара тренеров, о романе которых постоянно говорят в СМИ, танцевали и улыбались.

Более того, Балан не просто обнимал свою коллегу по проекту, но и нежно укусил ее за плече, чем шокировал певицу и других участников шоу. Видео опубликовано на официальном Youtube-канале "Голос Країни".

Скриншот из видео

Также Дан Балан спросил у Кароль, готова ли она "открыть все карты". Певица ответила, что нет, и лучше "придержать "кенгурушей".

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Как ранее писал OBOZREVATEL, Дан Балан (Dan Balan), который в этом году занял место четвертого тренера "Голосу країни-9", подогрел слухи о романтических отношениях с коллегой по проекту, поп-дивой Тиной Кароль. Так, во время 8 выпуска от 10 марта певец продолжил оказывать знаки внимания Тине: он преподнес ей мягкую игрушку-кенгуру с запиской, а также по-джентльменски за руку провел ее к креслу, после чего назвал "своей королевой".

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!